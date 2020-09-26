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蘇震清不服羈押提抗告 高等法院受理分案

中央社 / 台北26日電

立委蘇震清涉嫌收賄遭起訴，台北地方法院獲立法院許可後，22日裁定羈押禁見。台灣高等法院今天表示，上午已受理蘇震清抗告案，由刑事第九庭處理。

此外，同遭羈押的立委廖國棟陳超明也提起抗告，高院昨天已分案，由刑事第七庭處理。3名在押立委已全數提起抗告，高院都受理分案。

台北地檢署偵辦立委涉貪案，21日起訴蘇震清等被告，並將蘇震清、廖國棟、陳超明等9名在押被告移審北院。

北院合議庭評議後，22日認定蘇震清、陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，隨即依中華民國憲法增修條文規定函請立法院許可，經立院許可後裁定蘇震清等3人羈押禁見。

此外，原本在押的立委趙正宇獲北院裁定無保釋放，蘇震清辦公室主任余學洋、陳超明辦公室主任梁文一均羈押禁見；廖國棟辦公室主任丁復華新台幣50萬元交保、是知管理顧問公司總經理郭克銘100萬元交保、趙正宇辦公室主任林家騏100萬元交保。

高院表示，蘇震清不服羈押裁定提起抗告，北院今天上午將卷證送交高院，高院隨即依分案規則交由進股法官擔任受命法官，並由所屬刑事第九庭組成合議庭。

蘇震清 陳超明 廖國棟

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廖國棟、陳超明不服羈押提抗告 台灣高等法院完成分案

聯合報黑白集／誰選出這樣的立委？

聯合報社論／收賄案有兩大「案外案」待查

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