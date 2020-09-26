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粗工與人有細故二次縱火 幸未釀傷亡吃3年10月牢飯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子是工人，他在去年6月間、今年2月間，分別因與工程行業者、同事之間有細故，為了報復，涉嫌前往工程行門口及同事的租屋處縱火，一次因狗吠而未遂，另一次成功縱火，但有其他鄰居發現，及時撲滅才未釀傷亡，警方循線查獲他，台中地院審結，分依公共危險兩罪，判刑7月、3年7月，應執行3年10月，可上訴。

根據判決書，台中市李姓男子是工人，他因細故與林姓業者經營的工程行員工起衝突，他心生不滿，在去年6月27日凌晨，以寶特瓶裝汽油後，前往林姓業者的工程行門口騎樓，並將汽油潑灑在機車上，但因當時有鄰居的狗在吠叫，加上工程行內有員工聞到汽油味，前往查看，李擔心事跡敗露，沒有以打火機點火就逃逸，警方獲報後在現場查獲裝有汽油的寶特瓶。

李姓男子在今年2月5日，因被同事反鎖在租賃的公寓外，他先以石頭在門口附近丟擲，被其他住戶制止後，心生不滿，又在同日晚間8時許，以寶特瓶裝汽油後，在該公寓的騎樓，先用汽油潑灑在一名陳姓住戶的機車上，隨後再以打火機燒報紙，點燃機車上的汽油，李犯行後，有其他住戶發現，趕緊通報警、消滅火，才未釀禍，但陳的機車有半邊遭燒毀。

台中地院審結，認定李姓男子犯行明確，有兩次犯行，一次是預備放火燒燬現供人使用之住宅罪，判刑7月，另犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑3年7月，應執行3年10月徒刑，可上訴。

台中市李姓男子與人有細故，分別在去年、今年間兩次縱火，台中地院依公共危險罪，判刑3年10月，可上訴。圖／報系資料照
台中市李姓男子與人有細故，分別在去年、今年間兩次縱火，台中地院依公共危險罪，判刑3年10月，可上訴。圖／報系資料照

台中市 縱火

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