聽新聞
test
0:00 / 0:00
婚外情爆出水保官員集體收賄 分局：全力配合司法調查
農委會水土保持局台中分局爆發集體涉喝花酒及收賄弊案，水保局楊姓秘書因涉貪汙重罪、且有串證之虞，檢方聲押禁見獲准；水保局已將遭羈押的楊姓秘書停職，並記過2次處分，其餘涉案人員也已調離原職，並依涉案程度予以記過或申戒處分。
據了解，這起弊案爆發，是因原任水保局台中分局林姓前課長，與合作的顧問公司駐點女員工婚外情，兩人分手後，女員工向分局主管投訴，林被調離主管職外派北部，女方不滿懲處太輕，向廉政署檢舉林與廠商間有不正當利益往來。廉政署不僅拍到林接受廠商招待喝花酒，還查到楊姓秘書等多名官員與業者不當往來等弊端。
水保局台中分局指出，去年接獲林姓課長涉婚外情後，除將其調離原職外，並降為非主管處分，此次檢調搜索，楊姓秘書收押後，已依公務員懲戒法規定將其停職並記過2次，其餘涉案人員也已調離原職，並依涉案程度予以記過或申戒處分。
水保局台中分局表示，分局秉持「毋枉毋縱」、「絕不護短」及「除惡務盡」原則，全力配合司法機關偵辦，後續靜待司法調查結果。分局並已重申及嚴格要求同仁不得違反「公務人員廉政倫理規範」有關請託關說、飲宴應酬、受贈財物及其他倫理情事，加強管制及查核員工出勤情形，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言