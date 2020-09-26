水保局台中分局爆多人收賄 楊姓秘書遭羈押

農委會水土保持局台中分局爆發公務員收賄案，台中地檢署偵辦後發動搜索，帶回50餘人訊問，複訊後聲押楊姓秘書獲准，另5人分別以新台幣20萬至60萬元交保。

台中地檢署今天表示，檢方接獲情資後，指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站與台中市調查處等單位偵辦，本月初發動搜索，兵分多路前往台北、台中與南投查緝，遍及水保局總局及台中分局與涉案廠商等處所，帶回涉案的50餘人訊問。

檢方指出，經檢察官複訊後，認定水保局台中分局60歲楊姓秘書，涉嫌貪污治罪條例不違背職務收受不正利益部分，向法院聲請羈押獲准，另外46歲林姓課長等5人，分別以20萬元至60萬元交保。

檢調查出，林姓課長民國108年間與合作廠商駐點女員工發生婚外情，女員工事後向水保局檢舉林姓課長收賄，因不滿懲處太輕，再向檢調單位檢舉；經檢調蒐證調查後，查出水保局多名承辦工程公務人員，涉嫌收受廠商賄賂。

檢方表示，涉案人員涉嫌收賄部分，目前已掌握初步事證，但因涉案廠商較多，且工程案件量龐大，檢調正進一步擴大偵辦中。

行政院農業委員會水土保持局台中分局分局長黃振全告訴中央社記者，民國108年接獲林姓課長涉婚外情檢舉後，除了將其調離原職外，也降為非主管處分，此次檢調搜索，楊姓秘書遭收押後，已依公務員懲戒法規定將其停職並記過2次，其餘涉案人員也已調離原職，並依涉案程度，分別予以記過或申誡處分。

黃振全指出，涉案同仁接受招待、不當飲宴，已經逾越公務人員應該遵守的分際，確不應該，台中分局秉持「勿枉勿縱」及「除惡務盡」原則，全力配合司法機關偵辦，後續靜待司法調查結果，若查證屬實，就應該接受法律制裁，絕對不會護短。

黃振全也強調，分局已重申及嚴格要求同仁不得違反「公務人員廉政倫理規範」有關請託關說、飲宴應酬、受贈財物及其他倫理情事，並加強管制及查核員工出勤情形、強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。