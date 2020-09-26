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不滿違反保護令被警詢 莽漢打電話罵警「XX沒生毛」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子不滿涉嫌違反保護令案件，遭霧峰警分局國光所警員通知警詢，他在今年6月間，連續撥打2通電話，辱罵值班的警員「菜鳥」、「ＸＸ沒生毛」，隨後又直接跑到派出所，辱罵警員，警方以侮辱公務員罪法辦他，全案警詢後移送台中地檢署後偵結起訴，台中地院依法判拘役20天，得易科2萬元。

根據判決書，賴姓男子因不滿員警以電話通知他到派出所製作違反保護令案件的筆錄，他涉嫌在今年6月30日晚間10時許，以手機打電話到霧峰警分局國光派出所的值班電話後，即以台語對值班顏姓警員辱罵「菜鳥」及「ＸＸ沒生毛」等語。

他又於同日深夜11時許，直接跑到國光派出所內，又用台語辱罵值班警員「菜鳥」及三字警，警方直接以妨害公務現行犯，將他法辦，全案經台中地檢署偵結起訴後，台中地院依法判拘役20天，得易科2萬元。

台中市賴姓男子不滿遭警員通知警詢，涉嫌以電話、當面的方式辱罵警員，遭依侮辱公務員罪，台中地院判他拘役20天。圖／報系資料照
台中市賴姓男子不滿遭警員通知警詢，涉嫌以電話、當面的方式辱罵警員，遭依侮辱公務員罪，台中地院判他拘役20天。圖／報系資料照

台語 妨害公務 公務員

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