不滿違反保護令被警詢 莽漢打電話罵警「XX沒生毛」

到底是官官相護？還是擔心自己的官位不保、丟掉了烏紗帽？否則，光是一個農委會水土保持局的台中分局，就有高達10公務人員被約談，其中有1人被收押，另外3人被強制處分；若事前沒有收到半點風聲，展開內部整肅，這樣如此缺乏警覺性，主管恐怕也是失職，不然就是內幕尚未掀開。

2020-09-26 04:38