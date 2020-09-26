謊稱打離婚監護權官司要疏通法官 婦人狠詐閨蜜744萬

李姓婦人自稱被家暴離婚，為爭取小孩監護權，得打官司給法官紅包疏通，向在市場認識的陳姓好友訴苦，還用假名簽立本票陸續和陳詐得700多萬元，得手隨即神隱多次被發布通緝，刑事部分法院痛批她態度惡劣，依偽造有價證券罪判她4年2月，民事判李女應賠償陳女744萬7000元，可上訴。

檢警調查，李女自2009年6月起至2011年12月間，以自己打離婚訴訟、爭取小孩監護權，急需要錢得走後門送法官紅包疏通等理由，向陳女多次借貸，並用假名簽張、捺印本票給對方，陸續向陳女詐得一共744萬7000元。

審理時，李女矢口否認，反稱是陳女自己生意周轉不靈，總共向她借了680幾萬元，但借據都不見了，至今還欠400多萬元，辯稱陳匯款的錢是要還她的款項。

陳女證稱，她原在市場賣雞，李是熟客後來成為好友，對方就說自己離婚、爭取小孩監護權需要錢，並得走後門給法官紅包疏通，又說小叔在美國車禍，自己雖曾有疑問但李都說不清，只表示由律師處理，拿到錢後整個人就消失不見。

法院認為，李女辯稱出借金額說法不一，無法提出借據證明，經調查紀錄她陸續欠下巨額，經濟狀況不佳，與自稱有能力借680萬元給陳相矛盾，加上李在偵查、審理階段都被通緝，一再逃避調查，不採信其辯詞。

法院審酌，李女詐騙陳女財物，欠缺尊重他人財產觀念，犯後否認還謊稱陳女欠她錢，顯然恣意濫用訴訟防禦權，態度惡劣，依偽造有價證券罪判李女有期徒刑4年2月。