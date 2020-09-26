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生態作家上傳性愛照報復前女友 辯要出毛囊炎的書

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

朱姓生態旅遊作家和吳姓女子同居，後因手機操作等細故交惡，朱在吳女的LINE動態消息、公司臉書粉專上留言「我們就做愛從此形影不離」、「有錢就可以找猛男，很早想踢開朱老師」，還將兩人性交影像傳上網。桃園地院依妨害秘密、加重誹謗、散布猥褻物品罪判朱8月得易科罰金之刑，公然侮辱罪處拘役50日，高等法院駁回上訴定讞。

60歲的朱姓作家2014年12月透過交友網站結識吳姓女子，兩人交往並同居，期間他曾趁女方洗澡時側拍她坦露胸部、臀部等部位的照片。但交往不到半年，吳女即提分手，朱不甘心，開始報復。

2015年6月，朱發現吳女的LINE變更個人照片，他隨即在下方留言「這我拍的，很雖（應為「衰」），認識妳這個職業愛情騙子」；接著又到吳女任職的公司粉專上張貼「請朱老師知難而退，像他這種男人，用之惡心，棄之可惜，雖然他打破吳女的前炮友的七次高潮紀錄，在日月潭青年活動中心讓吳女高潮十次」、「在公司掌人事，看到心儀的應徵男，就留下來自己用」。

朱也將兩人性交的影像、照片傳上個人LINE動態消息、臉書社團或傳給朋友，吳女接到朋友告知，驚訝地哭了。吳女向新竹縣警竹北分局報案，案件轉由桃園地檢署偵查起訴。

朱在上訴高院時表示，當時有兩個刑警說話很大聲，要他「十幾條罪趕快承認一項」，還說「妨害風化不會有事，妨害性自主罪很重，要馬上收押」，當時他喪母，警方又問很久，他想趕回去家祭才自白。

雖坦承拿手機拍吳女裸照，朱聲稱那是因為對方有毛囊炎，他們剛好要合編一本針對老人皮膚醫美方面的書，因此在共浴後，吳女請他拍攝。高院認為若要拍毛囊炎，應該是近距離拍攝特寫，怎可能是遠距離拍女子全身赤裸且看不出毛囊炎、濕疹的照片，朱的話不可信。

高院認為朱除竊錄吳女身體隱私，還以「認識妳這個職業愛情騙子」字語羞辱對方，再恣意利用無遠弗屆的網路上傳兩人性交影像，應予嚴懲。

朱姓生態旅遊作家和吳姓女子同居，後因手機操作等細故交惡，朱在吳女的LINE動態消息、公司臉書粉專上留言「我們就做愛從此形影不離」、「有錢就可以找猛男，很早想踢開朱老師」，還將兩人性交影像傳上網。示意圖／ingimage
朱姓生態旅遊作家和吳姓女子同居，後因手機操作等細故交惡，朱在吳女的LINE動態消息、公司臉書粉專上留言「我們就做愛從此形影不離」、「有錢就可以找猛男，很早想踢開朱老師」，還將兩人性交影像傳上網。示意圖／ingimage

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