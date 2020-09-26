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掏空永豐卻賺20億？何壽川的律師：誰才是被害人？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

永豐金控前董事長何壽川被控違法放款給三寶集團董事長李俊傑，檢察官對何起訴求刑12年，全案辯論終結，何壽川的律師在辯論庭中說，永豐金未受任何損害，「一群人努力幫公司賺了20幾億元卻遭到起訴，真是前所未聞」，感慨「誰才是被害人？」

永豐金案因「吹哨者」的指控，再搭配前立委黃國昌的強力質詢，金管會對永豐金控實施專案金檢並裁罰，檢察官也隨即偵辦、起訴，不過，本月審理過程，有出乎意料的結果。

何壽川的律師表示，包括永豐金控、永豐銀行、永豐金租賃、永豐餘以及元太科技，都委任律師到庭表示自己在本案中獲得高額利潤，沒有任何損害；何壽川的辯護人說，「一群人努力幫公司賺了20幾億元，卻遭到起訴，真是前所未聞」，並感慨「誰才是被害人？」

依據永豐金控提出的說明，旗下永豐金租賃子公司Grand Capital與三寶集團的融資案，已於2017年全數回收借款本金及利息，歷年總獲利20幾億元，另外，永豐餘及元太科技，也分別獲利約1億元，沒有任何損失。

檢察官當庭對於全數回收借款本金而且獲利的事實沒有否認，卻例外的引用德國見解，認為「有風險就是有損害」，引起譁然，不過，這個說法遭到辯護人強烈質疑「外國的月亮比較圓」，並舉出我國最高法院許多判決加以反駁。

掏空案融資的主體是永豐金租賃旗下公司，不是銀行，律師也批評指出，檢察官與金管會不了解租賃業，竟然把銀行法誤用在租賃公司身上，並提出兩份台大法律系及財經系教授的專家意見書，呼籲法院做出正確判斷，避免影響租賃業發展。

永豐金案涉及重要法律適用原則，更與我國租賃業發展息息相關，被告與辯護人在辯論終結時都大聲疾呼，本案中的被告才是真正的被害人，受到檢察官錯誤起訴影響一生，有賴法院做出最後裁決，還給他們清白。

何壽川。圖／報系資料照片
何壽川。圖／報系資料照片

檢察官 律師

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