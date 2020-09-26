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反綁外甥罰跪浴缸害溺斃 阿姨「非殺人」判8年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

女子劉佩雯不滿15歲身為特教生的外甥晚上不睡覺、不服管教，拿童軍繩反綁外甥四肢罰跪在裝滿水的浴缸，還把外甥頭部壓入水下，事後離開浴室抽煙、喝水，外甥最終溺斃；一審依殺人罪判12年徒刑，二審改認定是凌虐致死，減為8年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

少年家境清寒，原與父母、妹妹住在新北市三重區集美街，前年6月間疑因他在家玩火，住處遭燬，全家搬到少年母親的姊姊、劉姓阿姨家居住。去年初少年母親罹癌去世，他由阿姨管教。

去年8月22日晚上10點多，少年因為情緒不穩吵鬧，阿姨要求習字冷靜，但他不聽勸，被罰半蹲又調皮不從，被叫進浴室處罰。

劉女用童軍繩綁住外甥雙手雙腳，再將浴缸放滿水，少年只露出下巴以上，過程中，少年雖喊「不要綁我」、「阿姨不要」，但她還是將外甥的頭壓進水裡，恫嚇「你就不乖，這樣有比較舒服嗎？」

少年後來獨自在浴缸內浮沉，劉女在客廳抽菸、喝水、發呆後才回到浴室查看，卻發現少年已經臉朝下溺斃。

劉女警詢時自承花了1個多小時才綁好外甥，之後就開始放冷水放到滿，外甥當時左右掙扎，她用手把他壓住，叫外甥「乖乖讓我綁」。　

新北地院一審認為劉女友不確定殺人故意，警方趕抵時也在第一時間自首，加上少年父親也願意原諒，依殺人罪判她12年徒刑。

案件上訴，高院二審認為，劉女平時照顧少年起居，和少年沒有恩怨糾紛，不會單純因管教問題而萌生殺機，沒有殺人故意，認為原審判決有不恰當之處。

二審指出，劉女符合自首要件而減刑，且念及少年母親因病過世後，收留少年父親、妹妹同住，也幫忙照顧少年，偵查中多次表明希望法院判死刑，可見犯後深感悔意，加上少年父親也表示願意原諒，因此改依凌虐致死罪判刑8年；最高法院駁回上訴定讞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

劉女不滿外甥不聽從管教反綁四肢罰跪浴缸致溺斃，判關8年定讞。圖／聯合報系資料照片
劉女不滿外甥不聽從管教反綁四肢罰跪浴缸致溺斃，判關8年定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人 自首

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