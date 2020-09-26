動子宮全切除手術後出血不止 女控北醫兩婦產科醫師

北市一名周姓女子去年4月間，去台北醫學大學附設醫院婦產科進行子宮全切除手術，術後出血轉診三軍總再動刀。周女指控，首次手術置入的醫材有瑕疵致骨盆腔受傷，北醫陳姓、邱姓醫師涉修正前業務過失傷害罪，台北地檢署調查期間，周女撤告，依法不起訴兩人。

周女指控，她因罹患子宮肌瘤，去年4月4日至北醫求診，陳姓醫師用超音波確認後，建議手術治療。4月17日，進行腹腔鏡式陰道子宮全切除手術，她在兩日後出院。

她住院期間，經常向陳姓醫師反應有陰道出血的情形，但對方僅稱是正常現象，會慢慢減緩。4月25日，她首次回診，再向陳姓醫師反應症狀仍存在，但對方僅單純用肉眼觀察傷口，表示復原良好、出血會慢慢消退，並改訂6月27日回診。

周女表示，5月7日起床時，發現背部衣服及床褥都被血滲透，且嚴重昏眩無法坐起，經家人送往台北慈濟急診，院方建議轉診北醫婦科，因陳姓醫師教學工作繁忙，改由邱姓醫師看診。

邱姓醫師僅對她輸血及使用抗生素抑制感染現象，疏未安排其他必要的醫療檢查及醫療處置，致未能即時發現病因及抑止陰道出血情形。5月11日出院後，身體仍極度虛弱、持續臥床無法起身，且陰道出血，轉向三軍總求診。

三軍總婦產部張姓主任以超音波檢查及內診後，發現周女未切除乾淨的子宮頸嚴重發炎紅腫；周女又去某知名私立婦產科診治，醫師也表示有骨盆腔病灶，疑似子宮頸結構殘留等病徵。

陳姓醫師輾轉得知病情，主動要求於10月29日回診，發現周女有「子宮旁組織炎及蜂窩組織炎、腹部急症、女性骨盆腔腹膜沾黏」情形，隔日安排手術並從體內取出玻尿酸防沾黏殘留等物品。

周女指出，這才發現當初手術置入的兩片醫材，其中一側產品有瑕疵而未於28天內正常水解，因此受有骨盆腔長期刺穿出血、嚴重沾黏、組織壞死、輸尿管發炎窄縮等傷害。