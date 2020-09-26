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華航機師性騷「小妖精想咬一口」反告空姐索百萬卻敗訴

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

華航機師張明初對空姐言語性騷擾，曾說「讓人想咬一口」、「小妖精」等語，法院判他應賠10萬元確定；但他不滿空姐在臉書社團控訴他對組員騷擾，認為名譽受損，反向空姐提告求償100萬元並道歉，台北地方法院判他敗訴，空姐免賠，可上訴。

張明初認為，空姐謊稱他性騷擾提出申訴，再把編撰的故事刊登在華航機組員成立的「梅花不幫忙」臉書社團，再以相同杜撰內容提訴訟，去年更向華航誣指他有自殺傾向，導致公司對他進行飛行員適任調查，但華航主動調查後，張並無輕生念頭，也沒有負面思考，認為空姐應該負起賠償責任，認為空姐侵害她的名譽權、工作權。

空姐抗辯，她向公司提出性騷擾申訴成立，提訴訟請求損害賠償，法院也判張明初應賠償10萬元，她在臉書發表的內容均屬事實陳述；再者，張明初在損害賠償訴訟中提及「欲至高處跳下去」，她基於飛安才向公司報告此事，不是故意誣陷。

法院認為，根據相關判決、臉書社團內容，認為空姐基於親身經歷才發文，非虛構，難認有不法侵害張明初的名譽。

再者，張明初確實在損害賠償訴訟中提出一封「致法官信」，內容提及駐大阪辦事處前處長蘇啟誠不堪受辱而輕生，讓他感同身受「逐漸有種突然想張開雙臂向下飛耀的衝動」、「這時手機突然響了，耳中傳來我太太的聲音。而我好像大夢初醒一般，雙手還緊抓著圍欄」等語。

判決指出，張明初在信中不只提到自殺身亡的外交人員，更敘述有從高樓上一躍而下的念頭油然而生，空姐向公司通報張明初有自殺傾向有所本，並非度轉轉或捏造，因此認為張明初提告主張無理由，判他敗訴，空姐免賠。

華航。圖／聯合報系資料照片
華航。圖／聯合報系資料照片

空姐 華航 性騷擾

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