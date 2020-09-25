牛樟芝詐3億聲押失敗 裁定：疑民事糾葛

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書設局，詐騙有百億身價的台北市西門町地主吳振隆，檢方聲押3被告被駁回，裁定理由指出，詐欺案不排除是民事糾葛。

檢方聲押說，吳旭昇以牛樟芝粹取技術前景看好，自稱有「賈博士」以及握有執行能的陳柏良，訛詐瑪神公司負責人吳振隆，吳振隆再以瑪神名義匯款3億9331萬4250元給展霖公司，徐國峰後取得近2000萬元佣金，被告等涉共同詐欺罪。

裁定指出，吳振隆所匯款項流入陳柏良、徐國峰，可見吳旭昇未取得任何金錢，沒有證據顯吳旭昇有取得金錢以外之利益。

此外，吳旭昇曾持有牛樟芝技術專利，陳柏良供稱吳旭昇曾以100萬元至200萬元購買專利，加上產學合作意向書上「展霖生化基因股份有限公司」、「陳武宗」的印章，以及合作意向書上「展霖生化基因股份有限公司」的印章，與契約吻合，吳旭昇是否欺瞞吳振隆，也與常情有違。

裁定說，吳旭昇、陳柏良都表示所謂「賈博士」是徐國峰所提出，可見「賈博士」的資訊是吳旭昇聽徐國峰敘述再轉告吳振隆，吳旭昇未必使用詐術。

法官認為，吳旭昇所經營的綠興公司與吳振隆所經營之瑪神公司，2018年因相關案情有民事糾紛，但吳振隆卻在2019年5月20日才提刑事告訴，不能排除吳振隆對陳柏良不滿而認為吳旭昇犯詐欺罪，也不能排除本案是民事糾葛。

有關陳柏良部分，法官認為，意向書有高度可能為陳柏良製作，但陳柏良是將意向書對吳旭昇行使，而非對吳振隆，沒有證據證明陳柏良、吳旭昇共犯詐欺罪。

裁定說，徐國峰承認取得2000萬元佣金，但檢方並未舉證徐如何參與詐欺、他在詐欺犯行的地位為何？如果3名被告確實施詐，為何只有徐國峰能取得高額酬庸，吳旭昇卻未獲得利益，令人費解。

裁定指出，檢方聲押所說的犯行，有多數情節未釐清，被告就意向書、「賈博士」的說法雖有不同，仍難認他們犯加重詐欺罪，聲押案與羈押要件不合，3人均請回。

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