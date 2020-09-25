牛樟芝投資詐百億地主3億聲押3人 裁定駁回

綠興國際有限公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司負責人陳柏良，涉嫌偽造與台北醫學大學簽訂合作意向書，向一名富商招攬投資牛樟芝新藥事業，詐得3億多元。圖／本報資料照

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰，利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔設局，詐騙有百億身價的台北市西門町地主吳振隆，檢調昨天搜索、約談，聲押吳旭昇、陳柏良、徐國峰，法院開庭裁定駁回，3人都請回。

據了解，綽號「古錐董」的吳振隆30多年靠承接台北市西門町服飾業起家，累積財富後進入不動產市場，事業版圖跨足有線電視、頻道代理及百貨，東森電視股權發生爭奪戰時，他也有角色參與。

檢調蒐證，2014年10月，吳旭昇以LINE傳2個圖檔給吳振隆，內容是綠興、展霖2公司與台北醫學大學簽署合作意向書，稱將在台南斥資8億元合組生化科技公司，吳振隆以為吳旭峰等人投資的是牛樟芝新藥事業，於是依建議投資。

不過，實際上吳旭昇、陳柏良根本沒有投資生技事業，也沒有提供吳振隆任何文件、資訊，甚至沒有參觀過投資事業，吳振隆向台北醫學大學查證才知道受騙，向調查局提出檢舉。