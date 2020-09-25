聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛樟芝投資詐百億地主3億聲押3人 裁定駁回

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

綠興國際有限公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司負責人陳柏良，涉嫌偽造與台北醫學大學簽訂合作意向書，向一名富商招攬投資牛樟芝新藥事業，詐得3億多元。圖／本報資料照
綠興國際有限公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司負責人陳柏良，涉嫌偽造與台北醫學大學簽訂合作意向書，向一名富商招攬投資牛樟芝新藥事業，詐得3億多元。圖／本報資料照

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰，利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔設局，詐騙有百億身價的台北市西門町地主吳振隆，檢調昨天搜索、約談，聲押吳旭昇、陳柏良、徐國峰，法院開庭裁定駁回，3人都請回。

據了解，綽號「古錐董」的吳振隆30多年靠承接台北市西門町服飾業起家，累積財富後進入不動產市場，事業版圖跨足有線電視、頻道代理及百貨，東森電視股權發生爭奪戰時，他也有角色參與。　

檢調蒐證，2014年10月，吳旭昇以LINE傳2個圖檔給吳振隆，內容是綠興、展霖2公司與台北醫學大學簽署合作意向書，稱將在台南斥資8億元合組生化科技公司，吳振隆以為吳旭峰等人投資的是牛樟芝新藥事業，於是依建議投資。

不過，實際上吳旭昇、陳柏良根本沒有投資生技事業，也沒有提供吳振隆任何文件、資訊，甚至沒有參觀過投資事業，吳振隆向台北醫學大學查證才知道受騙，向調查局提出檢舉。

北醫 西門町 北市

延伸閱讀

富商投資牛樟芝遭詐3億多 檢調約談生化基因公司負責人

「生活20年超噁心」他曝萬華自住原則 苦勸遠離這一帶

形勢翻轉！西門町慘 店家搶店要房東簽這種租約

交通大執法 西門町、萬華地區10天取締784件交通違規

相關新聞

牛樟芝詐3億聲押失敗 裁定：疑民事糾葛

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書設局，詐騙有百億...

牛樟芝投資詐百億地主3億聲押3人 裁定駁回

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰，利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔設局，詐騙...

中秋將屆 90歲老母舟車360公里 只為探視監獄兒一面

法務部矯正署台東東成技能訓練所今辦理中秋懇親會，高齡90歲的母親昨獨自從台中搭車，屏東夜宿一晚後，今天再搭車到台東，奔波...

灌水爭取全中運選手名額 高中體育組長罰2萬緩起訴

新北市某市立高中今年初承辦109年新北市中等學校空手道選拔賽，該校林姓體育組長受新北市體育總會空手道委員會莊姓總幹事請託...

農田水利署將掛牌！ 自救會聲請假處分阻擋失利

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，自救會委任律師蘇煥智...

進駐微風南山閃撤拆夥 「MLD台鋁」董座挨告侵占百萬花瓶

高雄知名商場「MLD台鋁」董事長宋宸鏞，與聯上集團董事長蘇永義合夥營運都會生活開發公司，北上進駐台北微風南山，爾後經營不...

淡江詞創社性別歧視 轟台女「欠幹欠扁」引出恐嚇案

淡江大學詞曲創作社今年五月在臉書宣傳成發，用「台女真的欠幹又欠扁」介紹樂團「台女終結者施皓」，同校劉姓女學生轉貼文章批評...

八德員警刑案公文便宜行事 11件沒辦完電腦全點成結案

桃園八德警分局姜姓警員到偵查隊支援期間，因便宜行事使用同仁帳號、密碼，入侵公務電腦把11件尚未辦畢的案子，全點擊為結案狀...

刺殺鐵警李承翰…羈押將期滿 凶嫌對延長羈押「沒意見」

嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認鄭罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，全案移審台南高分院，認鄭有再犯之虞...

捷運站借不到手機充電線襲警 妙齡女涉妨害公務遭起訴

北市一名年約26歲的林姓女子，今年8月間在劍南路捷運站因為借不到手機充電線，情緒失控用隨身手提包攻擊女警，遭依妨害公務現...

昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

台北市工務局養護工程處前副總工程司喻銘鋒等人，因涉「鋪路弊案」，14年前遭市府移送公務員懲戒委員會，懲戒法院日前判喻撤職...

追擊萬國公罪！調查局與邦交國推升合作共打犯罪

有鑑於毒品為萬國公罪首惡，為強化與我邦交國共同打擊犯罪決心，邀請7名友邦國家的駐台使節，分批組團於9月23日及25日上午...

熱門新聞

何嘉仁雙語幼兒園老師疑拉扯重摔5歲女童 單親媽氣憤提告

疑經濟壓力大…阿嬤叫人吃早餐 發現父母攜9歲子燒炭輕生

雲林豪宅淪為詐騙窩！檢警攻堅偵破詐騙集團基地

淡江詞創社性別歧視 轟台女「欠幹欠扁」引出恐嚇案

中秋將屆 90歲老母舟車360公里 只為探視監獄兒一面

口罩國家隊私設22條生產線 高市衛生局對淨新重罰200萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。