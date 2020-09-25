快訊

110年底前健保安全準備金將不足 健保費率勢必將調漲！

獨╱掉漆！金門軍用卡車開進水溝 民眾笑：技術太差

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋將屆 90歲老母舟車360公里 只為探視監獄兒一面

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

法務部矯正署台東東成技能訓練所今辦理中秋懇親會，高齡90歲的母親昨獨自從台中搭車，屏東夜宿一晚後，今天再搭車到台東，奔波360公里路只為見服刑的兒子一面。

「這或許是我和兒子最後一次見面了。」老母親流下眼淚對著獄方人員說，很感謝獄方的安排，她知道兒子沒有申請會客，但實在忍不住想看看兒子，因為不知道自己等不等得到兒子出獄。

這名家住台中的母親，昨天中午從台中搭火車，夜宿屏東火車站後，今天一早搭南迴鐵路第一班火車到台東，再轉搭接駁車，趕到東成技訓所參加懇親活動，獄方清查會客名單後，才得知她兒子沒有申請懇親。

獄方安排老母親與兒子會客， 64歲的兒子隔著桌子與母親會面，老母親拿著帶來的飲料和麵包給兒子吃，兒子頻問母親身體狀況，母親叮嚀兒子要好好照顧自己。兒子拿出衛生紙頻幫母親拭淚，懇親會結束後，母親要求獄方替母子倆拍照留念，離去時母子倆依依不捨，兒子不斷揮手示意母親早點回家，母親不斷回頭看著兒子，讓獄方人員鼻酸。

東成技訓所表示，該名收容人因毒品案被判刑18年4個月，目前還有13年刑期，老母憂心等不到兒子出獄，每季都會從台中搭車前來探監，兒子擔心上了年紀的母親舟車勞頓，今年中秋懇親因此沒有登記。

體諒家屬舟車勞頓，獄方不僅安排接駁車接送遠道而來的家屬，也在活動用拍立得拍照，希望雙方能留下美好回憶，活動計有收容人121人及家屬292人，合計413人參加。

64歲的兒子（右）因毒品案被判刑18年4個月，90歲母親（左）不辭辛勞奔波360公里路程，只為見服刑的兒子一面，獄方替母子倆拍照留念。圖／東成技能訓練所提供
64歲的兒子（右）因毒品案被判刑18年4個月，90歲母親（左）不辭辛勞奔波360公里路程，只為見服刑的兒子一面，獄方替母子倆拍照留念。圖／東成技能訓練所提供
法務部矯正署台東東成技能訓練所今辦理中秋懇親會，1名高齡90歲母親，昨天獨自從台中搭車，屏東夜宿一晚後，今天再搭車到台東，奔波360公里路程，只為見服刑的兒子一面，感動獄方人員。圖／東成技能訓練所提供
法務部矯正署台東東成技能訓練所今辦理中秋懇親會，1名高齡90歲母親，昨天獨自從台中搭車，屏東夜宿一晚後，今天再搭車到台東，奔波360公里路程，只為見服刑的兒子一面，感動獄方人員。圖／東成技能訓練所提供

台東 屏東 中秋

延伸閱讀

拚中秋商機！花蓮玉里小農民前進台中辦農產展售會

新北中秋3大活動亮相 「願圓、月圓、人團圓」

中秋、國慶連假車多時段 苗栗縣公布疏道管制措施

抽檢市場磅秤99.9%合格 中秋買食材可安心

相關新聞

進駐微風南山閃撤拆夥 「MLD台鋁」董座挨告侵占百萬花瓶

高雄知名商場「MLD台鋁」董事長宋宸鏞，與聯上集團董事長蘇永義合夥營運都會生活開發公司，北上進駐台北微風南山，爾後經營不...

中秋將屆 90歲老母舟車360公里 只為探視監獄兒一面

法務部矯正署台東東成技能訓練所今辦理中秋懇親會，高齡90歲的母親昨獨自從台中搭車，屏東夜宿一晚後，今天再搭車到台東，奔波...

灌水爭取全中運選手名額 高中體育組長罰2萬緩起訴

新北市某市立高中今年初承辦109年新北市中等學校空手道選拔賽，該校林姓體育組長受新北市體育總會空手道委員會莊姓總幹事請託...

農田水利署將掛牌！ 自救會聲請假處分阻擋失利

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，自救會委任律師蘇煥智...

淡江詞創社性別歧視 轟台女「欠幹欠扁」引出恐嚇案

淡江大學詞曲創作社今年五月在臉書宣傳成發，用「台女真的欠幹又欠扁」介紹樂團「台女終結者施皓」，同校劉姓女學生轉貼文章批評...

八德員警刑案公文便宜行事 11件沒辦完電腦全點成結案

桃園八德警分局姜姓警員到偵查隊支援期間，因便宜行事使用同仁帳號、密碼，入侵公務電腦把11件尚未辦畢的案子，全點擊為結案狀...

刺殺鐵警李承翰…羈押將期滿 凶嫌對延長羈押「沒意見」

嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認鄭罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，全案移審台南高分院，認鄭有再犯之虞...

捷運站借不到手機充電線襲警 妙齡女涉妨害公務遭起訴

北市一名年約26歲的林姓女子，今年8月間在劍南路捷運站因為借不到手機充電線，情緒失控用隨身手提包攻擊女警，遭依妨害公務現...

昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

台北市工務局養護工程處前副總工程司喻銘鋒等人，因涉「鋪路弊案」，14年前遭市府移送公務員懲戒委員會，懲戒法院日前判喻撤職...

追擊萬國公罪！調查局與邦交國推升合作共打犯罪

有鑑於毒品為萬國公罪首惡，為強化與我邦交國共同打擊犯罪決心，邀請7名友邦國家的駐台使節，分批組團於9月23日及25日上午...

惡租霸丟廢棄物後快閃 法官痛罵：後果全民承擔不公平

高雄市「租霸集團」橫行多時，集團首腦之一郭哲瑋找來金主呂英宗，打包票「半個月可以獲利20至30萬」，與另名主嫌黃鉦凱四處...

父母告兒子裝學霸騙千萬金流說不清 審判長：法院非會計師

郭姓男子被父母控訴謊稱念台大、赴美攻讀回台到中研院上班，檢方以郭多年來用學費、生活費名目向爸媽詐得近千萬，依詐欺等罪嫌起...

熱門新聞

何嘉仁雙語幼兒園老師疑拉扯重摔5歲女童 單親媽氣憤提告

疑經濟壓力大…阿嬤叫人吃早餐 發現父母攜9歲子燒炭輕生

淡江詞創社性別歧視 轟台女「欠幹欠扁」引出恐嚇案

雲林豪宅淪為詐騙窩！檢警攻堅偵破詐騙集團基地

口罩國家隊私設22條生產線 高市衛生局對淨新重罰200萬

昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。