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中秋將屆 90歲老母舟車360公里 只為探視監獄兒一面
法務部矯正署台東東成技能訓練所今辦理中秋懇親會，高齡90歲的母親昨獨自從台中搭車，屏東夜宿一晚後，今天再搭車到台東，奔波360公里路只為見服刑的兒子一面。
「這或許是我和兒子最後一次見面了。」老母親流下眼淚對著獄方人員說，很感謝獄方的安排，她知道兒子沒有申請會客，但實在忍不住想看看兒子，因為不知道自己等不等得到兒子出獄。
這名家住台中的母親，昨天中午從台中搭火車，夜宿屏東火車站後，今天一早搭南迴鐵路第一班火車到台東，再轉搭接駁車，趕到東成技訓所參加懇親活動，獄方清查會客名單後，才得知她兒子沒有申請懇親。
獄方安排老母親與兒子會客， 64歲的兒子隔著桌子與母親會面，老母親拿著帶來的飲料和麵包給兒子吃，兒子頻問母親身體狀況，母親叮嚀兒子要好好照顧自己。兒子拿出衛生紙頻幫母親拭淚，懇親會結束後，母親要求獄方替母子倆拍照留念，離去時母子倆依依不捨，兒子不斷揮手示意母親早點回家，母親不斷回頭看著兒子，讓獄方人員鼻酸。
東成技訓所表示，該名收容人因毒品案被判刑18年4個月，目前還有13年刑期，老母憂心等不到兒子出獄，每季都會從台中搭車前來探監，兒子擔心上了年紀的母親舟車勞頓，今年中秋懇親因此沒有登記。
體諒家屬舟車勞頓，獄方不僅安排接駁車接送遠道而來的家屬，也在活動用拍立得拍照，希望雙方能留下美好回憶，活動計有收容人121人及家屬292人，合計413人參加。
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