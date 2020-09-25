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灌水爭取全中運選手名額 高中體育組長罰2萬緩起訴

聯合報 / 記者王長鼎陳俊智／新北即時報導

新北市某市立高中今年初承辦109年新北市中等學校空手道選拔賽，該校林姓體育組長受新北市體育總會空手道委員會莊姓總幹事請託，為提高新北市入選參與全中運選手人數，爭取更好成績，將參賽選手名單灌水多20餘人，因林、莊二人坦承犯行，新北地檢署今依偽造文書罪處分二人緩起訴1年，但各須繳交國庫2萬元。

新北市體育總會空手道委員會莊姓總幹事考量今年初舉辦的新北市中等學校空手道選拔賽，賽制採5取3、4取2或3取1，為求讓新北市有更多空手道選手能入選代表新北市參加全中運比賽，請託承辦學校的林姓體育組長協助偽造參賽選手名單及成績，灌水達20多人。

今年初舉行選拔賽時，有選手家長發現為何選手未到場出賽卻有成績，認為有異狀向新北市教育局舉發，經教育局介入調查發現是莊、林二人所為，將二人停一年，並依偽造文書罪函送新北檢署偵辦，林姓體育組長也到地檢署自首。

新北地檢署考量二人均無前科，提供人頭選手及製作假成績的目的是提供新北市參加全中運的選手人數，立意雖良善但手段可議，由於二人已當庭寫悔過書，檢方昨依偽造文書罪將二人處分緩起訴1年，但各須繳交國庫2萬元。

為提高新北市入選參與全中運選手人數，空手道委員會莊姓總幹事委託承辦學校體育老師將選人名單灌水，新北地檢署今依偽造文書罪處分二人緩起訴1年，但各須繳交國庫2萬元。圖／報系資料照
為提高新北市入選參與全中運選手人數，空手道委員會莊姓總幹事委託承辦學校體育老師將選人名單灌水，新北地檢署今依偽造文書罪處分二人緩起訴1年，但各須繳交國庫2萬元。圖／報系資料照

體育 偽造文書

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