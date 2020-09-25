灌水爭取全中運選手名額 高中體育組長罰2萬緩起訴

新北市某市立高中今年初承辦109年新北市中等學校空手道選拔賽，該校林姓體育組長受新北市體育總會空手道委員會莊姓總幹事請託，為提高新北市入選參與全中運選手人數，爭取更好成績，將參賽選手名單灌水多20餘人，因林、莊二人坦承犯行，新北地檢署今依偽造文書罪處分二人緩起訴1年，但各須繳交國庫2萬元。

新北市體育總會空手道委員會莊姓總幹事考量今年初舉辦的新北市中等學校空手道選拔賽，賽制採5取3、4取2或3取1，為求讓新北市有更多空手道選手能入選代表新北市參加全中運比賽，請託承辦學校的林姓體育組長協助偽造參賽選手名單及成績，灌水達20多人。

今年初舉行選拔賽時，有選手家長發現為何選手未到場出賽卻有成績，認為有異狀向新北市教育局舉發，經教育局介入調查發現是莊、林二人所為，將二人停一年，並依偽造文書罪函送新北檢署偵辦，林姓體育組長也到地檢署自首。