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廖國棟、陳超明不服羈押提抗告 台灣高等法院完成分案
檢方偵辦立委集體收賄案起訴12人，21日移審台北地院後，北院裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人羈押禁見，廖、陳不服羈押並禁止接見通信，提抗告。北院今天下午將卷證送交台灣高等法院，高院依分案規則抽出丑股法官擔任受命法官，所屬刑事第七庭組成合議庭。
廖在移審庭上否認犯行，不斷聲稱自己是原住民立委，不實際參與「漢族」事務，他是醫生、非法律專才，還說自己是基督徒，擔任立委20年頭，很關心原住民被迫害，他不分寒暑去了解原民被迫害、殘害的歷史過程、挺身而出，不忍原住民的權益受戕害。但檢察官指責廖把寶貴的時間挪來收賄，為他人私利沒背負原民期望。
檢察官指出，現在通訊軟體發達，可以輕易勾串，具保非預防串證的有效手段，廖國棟為李恆隆為60次職務行為，收取7百多萬匯款，如何期待他在立院行使職權、克盡職責、為民發生？
陳超明則強調「我是清白的，像是掃到颱風尾。」，他辯稱打電話給經濟部長不是施壓，而是做順水人情，也沒有持續打電話給官員，這怎麼算是施壓、恐嚇、威脅？陳說羈押禁見是種虐待，「我真的被關傻了」，要大家去苗栗問問看「我人格清高，辦事從來不收錢」。
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