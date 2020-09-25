90歲母憂等不到兒出獄 奔波360公里到台東懇親

一名90歲母親奔波360公里，並在火車站夜宿1晚，只為到台東技訓所見服刑兒子一面，這名母親老淚縱橫地感謝所方給予懇親機會，她說，「或許已等不到兒子出獄」。

這名90歲母親昨天中午從台中出發，夜宿屏東火車站，今天一大早搭上第一班往台東火車，迫不及待趕到位於台東縣的東成技能訓練所參加懇親活動，她帶著老花眼鏡提著飲料、水果及麵包進到會客室。

她的64歲兒子早已在會客室等待，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫關係，母子隔著桌子會面，懇親會舞台的節目表演相當熱鬧，母親很吃力地聽兒子說話，兒子時而站起身子雙手搓揉母親臉龐，拿出衛生紙幫母親拭淚，母親戒指鬆動了，兒子趕緊幫忙套牢。

懇親會結束時，兒子將母親帶來的飲料、麵包送還母親，希望母親帶回去在路上吃，母親搖搖頭，希望兒子留下，叮嚀兒子，不用擔心她，希望兒子早點出獄。

東成技訓所人員接受記者電話訪問時表示，這名母親離開時再度落淚感謝技訓所給予這個懇親機會，讓她能與兒子見面，這名母親說「這把年紀了，或許這是最後一次和兒子見面」。

技訓所人員說，這名母親已高齡90歲，她的兒子64歲因販毒案被判刑18年4個月，目前還有13年刑期，這名母親憂心等不到兒子出獄，台中往返台東360公里，還在屏東火車站過一夜，常言「母年100歲，常憂80兒」，看了令人鼻酸。

東成技訓所表示，這次收容人中秋節面對面懇親會活動，雖受新冠肺炎疫情影響，但在眾多防護與準備下，讓在所收容人感受期待已久的親情溫暖。這次活動計有收容人121人及家屬292人、合計413人參加。