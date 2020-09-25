農田水利署將掛牌！ 自救會聲請假處分阻擋失利

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，向法院聲請定暫時狀態假處分，自救會委任律師蘇煥智主張，農田水利署是違法黑機關，且政府未經徵收逕將農田水利會收為國有，是強奪民產。台北高等行政法院認為，農田水利法尚未施行，無從提起本案訴訟，今裁定駁回，可抗告。

農田水利法今年7月2日在立法院臨時會三讀通過，農田水利會預定今年10月改制為公務機關，引起反消滅水利會全國自救會、護水護產顧農民嘉南自救會群起抗議，認為蔡英文政府違法違憲，消滅農田水利會、搶奪農民水權、沒收水利會財產。

嘉南自救會謝耀慶會長等306人，向法院聲請定暫時狀態假處分，禁止政府強制承受水利會所有水權及資產、設立農田水利署等新的公務機關、新公務機關掛牌使用原水利會辦公廳舍、水利署將嘉南農田水利會的水權變更登記為中華民國所有。

蘇煥智主張，農田水利法將於10月1日施行，屆時農民的水權、會員權利直接歸零，有難以回復損害及急迫性，將另提本案訴訟確認農田水利法違憲。

法院指出，聲請人是對於尚未施行的農田水利法，主張不予適用，亦即預先審查其適法性，認為有違反憲法等事由，不應依據該法設立行政組織、產生行政作用及發生行政效果。

然而，行政法院就行政訴訟事件或行政非訟事件的審理，原則上是針對具體事件所適用（過去或現行）有效的行政法規而為審理裁判。尚未施行的法律，無法據以產生爭執的公法上法律關係，亦無從形成具體的行政訴訟事件或行政非訟事件。

因為不論是對行政機關依法發動的行政作用提起行政訴訟，或為防免行政機關依法發動行政作用而提起預防性不作為訴訟，均是在相關法律施行之後，始有可能。