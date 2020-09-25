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量刑辯論研討會 吳燦：可考慮定罪科刑二階式

中央社 / 台北25日電

最高法院院長吳燦今天主持一場學術研討會時表示，可參考外國的定罪、科刑二階式程序，在宣告被告有罪後，另行量刑程序，以確保量刑的嚴謹度及被告權益。

中華民國法官協會今天舉行「量刑調查、辯論程序及量刑準則-以在我國刑事審判及定執行刑案件的運用為中心」，邀請審檢辯學各界參與，由最高法院院長吳燦擔任主持人。

吳燦擔任最高法院法官期間，曾透過判決提出法官選擇科處死刑時，應逐一檢視、審酌，以類似「盤點存貨」的謹密思維，詳細清點刑法第57條所例示的10款量刑事由，被譽為死刑量刑程序與方式的「吳燦基準」。

吳燦今天主持研討會時表示，外國立法例將定罪、科刑程序分開，先讓被告知道被判有罪，再就科刑進行辯論，可作為台灣法院參考，尤其應優先適用死刑或重大案件，以避免被告堅稱無罪而不願提出生活狀況、品行等量刑資料，導致量刑不夠嚴謹。

吳燦還說，一名被告犯數罪，在各罪判決中，法官針對量刑事項逐一審酌後判刑，但等到檢察官就數罪聲請定應執行刑時，法官只能依書面資料，在法定範圍內定出應執行刑，過程中要考慮什麼，法律並無規定，這是審判的痛，也是受刑人感到最不公平的地方，亟待解決。

法官協會則表示，今年新修正的刑事訴訟法將「應予當事人就科刑範圍表示意見之機會」，升級為「量刑辯論」，並賦予告訴人、被害人或家屬就科刑範圍表示意見的機會，但具體上如何操作，及日後國民法官參審時如何進行量刑辯論，仍欠缺一套客觀準則，希望能在此次研討會彙集共識、具體建議。

死刑 刑事訴訟 國民法官

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