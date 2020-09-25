進駐微風南山閃撤拆夥 「MLD台鋁」董座挨告侵占百萬花瓶

高雄知名商場「MLD台鋁」董事長宋宸鏞，與聯上集團董事長蘇永義合夥營運都會生活開發公司，北上進駐台北微風南山，爾後經營不善拆夥；公司指控宋侵占一只丹麥Georg Jensen逾2百萬元的銀製花瓶。台北地檢署偵查期間，宋妻將物品歸還，雙方和解撤告，檢察官認為無侵占犯意，今不起訴宋與江姓妻子等2人。

「MLD台鋁」發跡於高雄，現有飯店Hotel Dua、餐飲事業，而占地12000坪的「MLD台鋁」前身為鋁工廠廠房，改造後成為結合餐飲、影城、宴會、書局、展演廳的大型文創商場。

檢方調查，宋宸鏞原本獨資成立都會生活開發公司，後來蘇永義也出資，兩人合夥北上進軍微風南山百貨。2018年間，與微風南山2到4樓負責招商管理的日商atre簽約，斥資6千萬元插旗百貨業。

去年4月1日成立「悅品飲茶」、「悅品擺酒」、「ENJOY TABLE」等3家餐廳，豈料無預警於5月31日結束營業。宋宸鏞與蘇永義為此鬧翻，宋宸鏞退股不再介入都會生活開發公司營運。

事後，都會生活開發公司於去年11月間提告，指控宋與江姓妻子涉侵占一只以公司名義購買的Georg Jensen銀製花瓶及多幅畫作。其中花瓶部分由北檢偵辦，宋妻出庭表示，花瓶放在住處倉庫，得知是公司資產後，去年9月發存證信函告知公司將擇期歸還。