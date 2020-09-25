地下水污染致乙烯外洩 高市府擬採生物工法整治

高雄前鎮乙烯外洩案，專家學者研判是因地下水污染。環保局說，目前已劃定地下水受污使用限制區域，未來可採化學氧化及先進生物防制方法，但實際工法須依後續調查評估。

高雄市副市長林欽榮今天率市府經發局、環保局、新聞局，以及華運、台塑、亞聚、台氯等管線業者與學者專家等人在市府召開記者會，說明市府追查乙烯外洩案結果，包括土水推動小組的專家學者等人研判，乙烯並非因華運倉儲管線外洩測得。

林欽榮表示，經4家團隊，包括環保局、經發局以及聘請的第三公證團隊等查證，乙烯事件確定排除是管線外漏。目前經過250個小時的持壓檢測，壓力仍維持在每平方公分35公斤，所有乙烯測值都在安全背景值之下。

他說，原住民故事館地下室滲漏的地下水出現含氯有機物，範圍大致從原民館範圍跟以南跨過翠亨北路一直到公園，市府已要求環保局調查周遭地下水污染，環保署也已提供1500萬元專案補助整治污染。這份總報告書也將在補強和市長核批後，公布在市府網站。

至於高雄管線業者何時可以復工，林欽榮則說，只要主管機關依法經管線安全問題評估審核，通過後即可辦理復工。

環保局長張瑞琿表示，調查發現原住民故事館地方陰井及南邊原住民公園，發現含有氯的有機污染物存在，這些污染物可能往原住民故事館閥機下面流動，而故事館地下室中空的閥機旁邊有化糞池，產生營養發酵，變成降解生物的反應槽。

當反應槽產生以後，不管是次氯乙烷或次氯乙烯，降解最後產生就是所謂的乙烯，因原住民故事館地下室有馬達抽水，當抽上去時就隨著人孔道進入下水道人孔，所以乙烯就隨著下水道密集出現。

她說，目前初步框定故事館周遭及南邊原住民公園整治，劃定地下水受污使用限制區域，未來可以採化學氧化及先進生物防制方法，包含205兵工廠、中石化前鎮廠、台塑林園廠，都有經過生物整治案例，並於2至3年完成，但是實際工法須依據後續調查評估決定。

不過，對於地下水污染來源為何，環保局仍在追查乙烯來源的有機溶劑，包括以前是否曾被埋藏廢棄物。