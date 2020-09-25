快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

地下水污染致乙烯外洩 高市府擬採生物工法整治

中央社 / 高雄25日電

高雄前鎮乙烯外洩案，專家學者研判是因地下水污染。環保局說，目前已劃定地下水受污使用限制區域，未來可採化學氧化及先進生物防制方法，但實際工法須依後續調查評估。

高雄市副市長林欽榮今天率市府經發局、環保局、新聞局，以及華運、台塑、亞聚、台氯等管線業者與學者專家等人在市府召開記者會，說明市府追查乙烯外洩案結果，包括土水推動小組的專家學者等人研判，乙烯並非因華運倉儲管線外洩測得。

林欽榮表示，經4家團隊，包括環保局、經發局以及聘請的第三公證團隊等查證，乙烯事件確定排除是管線外漏。目前經過250個小時的持壓檢測，壓力仍維持在每平方公分35公斤，所有乙烯測值都在安全背景值之下。

他說，原住民故事館地下室滲漏的地下水出現含氯有機物，範圍大致從原民館範圍跟以南跨過翠亨北路一直到公園，市府已要求環保局調查周遭地下水污染，環保署也已提供1500萬元專案補助整治污染。這份總報告書也將在補強和市長核批後，公布在市府網站。

至於高雄管線業者何時可以復工，林欽榮則說，只要主管機關依法經管線安全問題評估審核，通過後即可辦理復工。

環保局長張瑞琿表示，調查發現原住民故事館地方陰井及南邊原住民公園，發現含有氯的有機污染物存在，這些污染物可能往原住民故事館閥機下面流動，而故事館地下室中空的閥機旁邊有化糞池，產生營養發酵，變成降解生物的反應槽。

當反應槽產生以後，不管是次氯乙烷或次氯乙烯，降解最後產生就是所謂的乙烯，因原住民故事館地下室有馬達抽水，當抽上去時就隨著人孔道進入下水道人孔，所以乙烯就隨著下水道密集出現。

她說，目前初步框定故事館周遭及南邊原住民公園整治，劃定地下水受污使用限制區域，未來可以採化學氧化及先進生物防制方法，包含205兵工廠、中石化前鎮廠、台塑林園廠，都有經過生物整治案例，並於2至3年完成，但是實際工法須依據後續調查評估決定。

不過，對於地下水污染來源為何，環保局仍在追查乙烯來源的有機溶劑，包括以前是否曾被埋藏廢棄物。

原住民 地下水 林欽榮

延伸閱讀

高雄新卸任警官交接 陳其邁勉勵「接地氣」

高市原民館抽水乙烯洩漏點讀值飆升 市府：安全無虞

高市前鎮測到乙烯但查不出原因 林欽榮：業者須負責

前鎮乙烯外洩原因 明天有答案？

相關新聞

進駐微風南山閃撤拆夥 「MLD台鋁」董座挨告侵占百萬花瓶

高雄知名商場「MLD台鋁」董事長宋宸鏞，與聯上集團董事長蘇永義合夥營運都會生活開發公司，北上進駐台北微風南山，爾後經營不...

淡江詞創社性別歧視 轟台女「欠幹欠扁」引出恐嚇案

淡江大學詞曲創作社今年五月在臉書宣傳成發，用「台女真的欠幹又欠扁」介紹樂團「台女終結者施皓」，同校劉姓女學生轉貼文章批評...

八德員警刑案公文便宜行事 11件沒辦完電腦全點成結案

桃園八德警分局姜姓警員到偵查隊支援期間，因便宜行事使用同仁帳號、密碼，入侵公務電腦把11件尚未辦畢的案子，全點擊為結案狀...

刺殺鐵警李承翰…羈押將期滿 凶嫌對延長羈押「沒意見」

嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認鄭罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，全案移審台南高分院，認鄭有再犯之虞...

捷運站借不到手機充電線襲警 妙齡女涉妨害公務遭起訴

北市一名年約26歲的林姓女子，今年8月間在劍南路捷運站因為借不到手機充電線，情緒失控用隨身手提包攻擊女警，遭依妨害公務現...

昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

台北市工務局養護工程處前副總工程司喻銘鋒等人，因涉「鋪路弊案」，14年前遭市府移送公務員懲戒委員會，懲戒法院日前判喻撤職...

追擊萬國公罪！調查局與邦交國推升合作共打犯罪

有鑑於毒品為萬國公罪首惡，為強化與我邦交國共同打擊犯罪決心，邀請7名友邦國家的駐台使節，分批組團於9月23日及25日上午...

惡租霸丟廢棄物後快閃 法官痛罵：後果全民承擔不公平

高雄市「租霸集團」橫行多時，集團首腦之一郭哲瑋找來金主呂英宗，打包票「半個月可以獲利20至30萬」，與另名主嫌黃鉦凱四處...

父母告兒子裝學霸騙千萬金流說不清 審判長：法院非會計師

郭姓男子被父母控訴謊稱念台大、赴美攻讀回台到中研院上班，檢方以郭多年來用學費、生活費名目向爸媽詐得近千萬，依詐欺等罪嫌起...

前立委邱垂貞收中藥商500萬賄款 最高法院五度撤銷判決

中藥商公會爭取調劑權想修改「藥事法」，被控行賄遊說立委支持法案，檢方指控前立委邱垂貞收賄千萬、已故立委廖福本收賄六600...

愛偷機車！嘉義慣竊逛街見鑰匙沒拔就換車 法院判刑入獄

嘉義市陳姓慣竊去年底才因案執行完畢出獄，年初至今又犯下10多起竊盜案，僅今年四月就在嘉義市犯下7起機車等竊盜案，經警方逮...

男子肇事逃逸3小時被尋獲酒測超標 瞎扯回家照顧父親

台南市林姓男子今年3月14日下午2時48分酒後駕車，經麻豆區新生北路與麻佳路口時，與蔡姓婦人機車擦撞，致蔡婦人車倒地，左...

熱門新聞

何嘉仁雙語幼兒園老師疑拉扯重摔5歲女童 單親媽氣憤提告

疑經濟壓力大…阿嬤叫人吃早餐 發現父母攜9歲子燒炭輕生

雲林豪宅淪為詐騙窩！檢警攻堅偵破詐騙集團基地

昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

花蓮警調職前夕疑自戕不治 分局長哀嘆「怎麼會…」

設局騙百億富商吳振隆投資牛樟芝3億 北檢聲押三人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。