八德員警刑案公文便宜行事 11件沒辦完電腦全點成結案

桃園八德警分局姜姓警員到偵查隊支援期間，因便宜行事使用同仁帳號、密碼，入侵公務電腦把11件尚未辦畢的案子，全點擊為結案狀態，檢方以他涉犯妨害電腦使用罪嫌，考量犯後坦承、已遭記過予以緩起訴；有基層反應，系統期限管考過於制式，偵查隊忙隊辦案還得跑公文，徒耗心力。

檢方調查，姜員（32歲）去年2月18日起支援八德分局偵查隊，負責刑案偵查、刑事案件辦理移送及公文承辦業務，但姜未經另名吳姓公文登記桌承辦人同意，就擅自用吳的帳號、密碼入侵公務電腦，從去年6月至11月間，連續將11次尚未辦畢的案件，點擊為結案狀況假象。

八德分局發現後將姜員送辦，檢方訊時，姜坦承不諱，與吳員證詞相符，另有承辦公文流程異常清冊及對話紀錄佐證。檢方認為，姜員涉犯無故輸入他人帳號密碼而侵入公務機關電腦罪嫌，11次行為犯意個別、行為互疏，應分論併罰，審酌姜范後坦承、態度良好，無前科紀錄。

檢察官並考量，姜就其積壓公文未辦的疏漏，已經被所屬單位記過多次，已受有相當教訓，被害的吳員也同意緩起訴，參酌公共利益維護等，予以姜緩起訴處分，且姜自稱因投資失利經濟狀況不佳，緩起訴處分金從輕酌定，命他向公庫支付3萬元。

有資深刑警坦言，因市警局內部有套統一的公文系統，用來納管所有案件公文並設有時間限制，一旦逾期就會亮燈被檢討，該系統也包含刑事案件公文，過去較嚴格7天為限，但刑案有太多不確定性、調閱資料需求，若逾期就得辦理展延，引發基層埋怨。