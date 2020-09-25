刺殺鐵警李承翰…羈押將期滿 凶嫌對延長羈押「沒意見」

嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認鄭罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，全案移審台南高分院，認鄭有再犯之虞裁定收押，羈押期下月3日期滿，台南高分院今天上午開庭，法官認羈押理由仍存在，詢問鄭對延長羈押有無意見，鄭表示「沒有意見」，將待合議庭審議後裁定。

台南高分院合議庭月前已委請成大醫院對鄭進行精神鑑定，惟報告尚未出爐，法官同意辯護人委鑑定項目等閱卷，閱卷後對其內容表示意見。法官關心鄭在台南看守所內就診及服藥狀況，鄭表示，所方與奇美醫院合作，他定期在精神科看診、打針及吃藥。