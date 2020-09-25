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捷運站借不到手機充電線襲警 妙齡女涉妨害公務遭起訴
北市一名年約26歲的林姓女子，今年8月間在劍南路捷運站因為借不到手機充電線，情緒失控用隨身手提包攻擊女警，遭依妨害公務現行犯送辦。台北地檢署調查期間，她坦承有情緒障礙，檢察官今依法將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
去年3月間，林姓女子在麵包店內向兩名不認識的女性顧客索取折扣點數，遭拒絕後心生不滿，先辱罵兩名女子「小氣鬼」，還將其中一名女子從高腳椅上推落地面致受傷。台北地院審理後，依公然侮辱、傷害罪判處2月徒刑，宣告緩刑2年。
檢方調查，今年8月18日晚間7點許，林女態度強硬地在劍潭捷運站向站務人員借手機充電線，她被拒絕後大聲咆哮，恰巧中山分局大直派出所員警到捷運站巡簽，隨即前往處理。她進而情緒失控用手提包打女警肩膀，所幸沒造成實質上受傷。
兩名員警依妨害公務現行犯將林女帶回派出所，並移送北檢複訊。檢方偵查時，林女情緒已和緩，她坦承犯行辯稱自己有情緒障礙，認為別人都應該要幫助她，如果遭到拒絕就會情緒激動，她也提出醫院的診斷證明書為證。
檢方認為，林女的攻擊並沒對女警造成傷勢，無涉傷害罪，但認定她對依法執行職務的公務員施強暴脅迫，依妨害公務罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
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