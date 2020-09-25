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昔當趙建銘「室友」喊倒楣 喻銘鋒收110萬禮盒判撤職停用2年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北市工務局養護工程處前副總工程司喻銘鋒涉弊，14年前遭羈押時和前駙馬趙建銘成「室友」，交保時成鎂光燈焦點。圖／聯合報系資料照片
台北市工務局養護工程處前副總工程司喻銘鋒涉弊，14年前遭羈押時和前駙馬趙建銘成「室友」，交保時成鎂光燈焦點。圖／聯合報系資料照片
台北市工務局養護工程處前副總工程司喻銘鋒等人，因涉「鋪路弊案」，14年前遭市府移送公務員懲戒委員會，懲戒法院日前判喻撤職，並停止任用2年。前駙馬爺趙建銘2006年5月被羈押在台北看守所時，和喻銘鋒成「室友」，喻交保後成媒體焦點，他沒直接返家，當時家人和同事說「和趙建銘關在一起實在很衰小」、「倒了八輩子楣」。

本次懲戒法院審理的被付懲戒人除喻銘鋒外，還包括養護工程處前正工程司黃駿秀、張堯田、邱燕輝和副工程司莊金清，黃、張、邱都和喻一樣被判撤職並停止任用2年，莊撤職、停止1年。

北市府2002年起，要求道路工程必須使用一定比例的再生瀝青，瀝青廠商因競爭激烈，同業間無利潤可言，彼此協議圍標，並透過當時的市議員許富男利用他身為市議會工務委員會成員的機會，要求養工處修改投標規則，便利瀝青廠商圍標。刑事部分，許富男、喻銘鋒等人皆遭判刑，但案件至今仍在最高法院審理中。

北市府移送時指這些官員在監督工程施作及驗收時，給予承包廠商方便、或蒙混包庇，不切實依照逢機取樣規定選擇鑽孔點，而以廠商事先準備合格的「點」來鑽心取樣；應由公務員製作的逢機取樣表和驗收紀錄，卻交由廠商為不實製作；鑽心現場遺留孔徑7.5公分，測試報告卻記載規範要求的10公分，之後再於上頭簽名。

道路預約維護或代辦管溝工程廠商偷工減料、得以通過驗收，北市府認為喻銘鋒等5人收賄，危害市民財產安全。

喻在懲戒法院審理時答辯，認為自任公職以來盡心盡力，包括SARS疫情防治或南亞海嘯印尼災區救援等都受長官肯定，不可能自毀前程，而且他2005年3月才調新職，沒有指派過驗收人員、圖利廠商。喻說，檢察官指他收賄，但查無廠商及他的通聯記錄，不服遭求處重刑。

懲戒法院依台灣高等法院更一審認定，認為喻給予廠商便利和協助，以利工程施作、請款，並減少工程被糾正的機會，透過2005年9月的中秋禮盒、2006年1月的禮盒各收下30萬元、80萬元。懲戒法院認為喻等人除違反刑罰法律外，也違反公務員服務法「公務員應清廉」的規定，嚴重損害政府機關的信譽和公務員之形象，有懲戒必要。

公務員 收賄 趙建銘

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