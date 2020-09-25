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惡租霸丟廢棄物後快閃 法官痛罵：後果全民承擔不公平

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市「租霸集團」橫行多時，集團首腦之一郭哲瑋找來金主呂英宗，打包票「半個月可以獲利20至30萬」，與另名主嫌黃鉦凱四處用人頭承租閒置廠房、土地，大肆將廢泡棉、混凝土、石棉板、汙泥堆置其中，之後一走了之；只留下至少5174公噸廢棄物散發難忍惡臭，還不斷溶出超標重金屬。橋頭地院日前重判郭哲瑋10年徒刑，呂英宗、黃鉦凱分別遭判5年、6年6月徒刑，還可上訴。

「租霸集團」慣用「先租後棄」手法，與有清運廢棄物需求的廠商接洽，2017年、2018年間大量收塑膠、五金、粉末廢料，集團成員接著縝密分工，分頭承租燕巢、仁武、大社等多處廠房，聯繫大貨車運廢棄物進場，得逞後悄悄「快閃」。郭姓房東發現廠房鐵皮、窗戶損毀，一入內目睹倉庫被堆放6公尺高、共3470公噸廢棄物，瞬間驚呆。

受害廠主們苦不堪言，橋頭地檢署會同環保單位深入追查後大舉收網，在燕巢、仁武、大社等地發現3470公噸、1194公噸、510公噸不等電子五金廢料、塑膠混和物、泡棉、石棉板、汙泥及不明粉末廢棄物。

檢方認定呂英宗、郭哲瑋、黃鉦凱主導一切，向廠商收清運費，安排其餘集團成員配合當人頭簽租賃約、或看管倉庫出入人車，集團涉嫌違反廢棄物清理法，嚴重破壞生態、周遭居民生活，還衍生龐大清除費用，依法起訴。呂英宗偵訊時曾咬郭哲瑋「他說只要我出資6萬元，2、3周後可以獲利20至30萬元」。

呂英宗、郭哲瑋、黃鉦凱偵訊時供出部分行為，合議庭爬梳其他集團成員說詞，勾勒出「租霸集團」運作分工。

合議庭痛批，租霸集團貪圖鉅額獲利，向全台各地廠商收廢棄物，利用人頭承租房地棄置後閃人，等房東發現時，早已聯絡不上人，最後只能委由環保機關處理；承租房地堆滿廢棄物，房東根本求助無門，廢棄物中混雜黑、黃不明粉末含銅量還超標，恐飄散到農地、或滲入地下水體，嚴重破壞環境、農作安全，影響國民健康，環保犯罪惡性重大。

合議庭指出，租霸集團組織分工明確，犯罪計畫縝密，每一步都經過深思熟慮，刻意先與集團成員串供，想藉機規避刑責；該集團重創社會公益牟暴利，後果卻要由全民共同承擔，相當不公平，應該嚴厲譴責以儆效尤。橋頭地院判郭哲瑋10年徒刑，黃鉦凱6年6月徒刑、呂英宗5年徒刑、其餘集團成員遭判處有期徒刑半年至4年不等徒刑，可上訴，

高雄「租霸集團」大肆將廢泡棉、混凝土、石棉板堆放租來的廠房內，之後一走了之，橋頭地院重判主嫌3人。記者賴郁薇／翻攝
高雄「租霸集團」大肆將廢泡棉、混凝土、石棉板堆放租來的廠房內，之後一走了之，橋頭地院重判主嫌3人。記者賴郁薇／翻攝

廢棄物 房東

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