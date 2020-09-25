告兒子裝學霸騙千萬金流說不清 審判長：法院非會計師

郭姓男子被父母控訴謊稱念台大、赴美攻讀回台到中研院上班，檢方以郭多年來用學費、生活費名目向爸媽詐得近千萬，依詐欺等罪嫌起訴；但法院發現，部分金流未載明無相關憑據，恐無法審理，審判長今開庭重話稱「法院不是你們的會計師」，要告訴代理人和郭父母討論後再陳報舉證。

起訴指出，郭男原就讀某私立科技大學，卻向父母謊稱受老師肯定跳級台大電機碩士班，為辦科大休學、繳台大學費向父母要20萬元，同時偽造台大學位，後繼續騙成最年輕博士生，赴美國紐約、加拿大攻讀室內設計及建築博士，回台成台大電機副教授、中研院研究員等。

檢方認為，郭從2007年起至2013年陸續向爸媽詐得將近1000萬元，前年將外婆房子轉到自己名下，這時爸媽才起疑，向校方求證後驚覺多年來被兒子騙得團團轉，檢方依雙方證詞、郭父母帳戶明細及偽造學歷等證據，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴郭。

法院今開庭，告訴代理人表示，郭的阿公病危助住院，因此他母親今天無法到庭，但轉達希望試行調解，為了家庭和諧盼能圓滿落幕；郭男同意調解，他的辯護人說，被控詐欺部分因部分匯款至今無紀錄，不知如何答辯，雙方包括前案糾紛已拖延2年多，盼能儘速解決。

法院指出，本案起訴有部分關於交付金額數量、方式、時間及地點均未載明，也無相關憑據佐證，起訴範圍尚難認定，請告訴代理人和郭的父母討論後再行陳報法院，負起舉證責任，並兩度重話稱「法院並不是你們的會計師」。

審判長也提到，郭父母指控被詐時間橫跨2009年至2018年，但從卷證中看不出帳戶有大筆金額流動，是否達起訴門檻都還有問題，若該部分犯罪事實無法特定可能根本無法審理，並請告訴代理人和郭父母確認，清不清楚到底在告什麼，並嚴肅說若發現有誣告、偽證一事會告發。