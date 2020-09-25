趁酒店妹喝醉猥褻還錄影 酒客認罪判刑6月
閻姓男子趁酒店妹酒醉時上下其手，任由友人持手機錄下猥褻的過程，被訴乘機猥褻罪；法院審理時，他認罪，與被害人達成和解，台北地院審理判閻姓男子有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
判決說，閻趁酒店妹酒醉喪失判斷及行動力猥褻，傷害酒店妹的身、心、靈，不過，閻審理時坦認犯行，犯後有悔意，依法判決。
2018年5月17日，閻與綽號「小輝」的友人同赴台北市「大富豪」酒店包廂消費，閻趁酒店妹酒醉癱軟在沙發之際，伸出右手進入酒店妹裙下，隔著內褲撫摸酒店妹私處，「小輝」在一旁錄下犯罪過程，猥褻影片後來被酒店妹發現，酒店妹提告，檢方起訴閻。
法官審理勘驗影片，發現酒店妹被害時無法辨識包廂內酒客的身分，回答閻男問話語意不清，且她曾抬手阻止閻，認定閻犯乘機猥褻罪。
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