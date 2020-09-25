前立委邱垂貞收中藥商500萬賄款 最高法院五度撤銷判決

邱垂貞。圖／聯合報系資料照片 中藥商公會爭取調劑權想修改「藥事法」，被控行賄遊說立委支持法案，檢方指控前立委邱垂貞收賄千萬、已故立委廖福本收賄600萬元，依貪汙罪嫌起訴邱、廖等8人；案件纏訟多年，僅剩邱一人尚未確定，高等法院更四審判邱3年10月，褫奪公權3年，但最高法院再度撤銷原判決，發回更審。

1997年12月29日，近萬名中藥商走上街頭，抗議藥事法剝奪中藥商調劑權，有人呼喊「哪個大官沒有吃過中藥房抓的藥？」隔年立院修法。

檢調因案搜索國會，而起訴涉案的立委包括民進黨籍邱垂貞、林光華、趙永清、李俊毅和國民黨籍許舒博、廖福本、陳鴻基、馮定國；其中，廖福本身亡公訴不受理，其餘6人陸續獲判無罪。

高院更四審時認定，邱垂貞和全聯會成員約定，如果協助爭取調劑權，公會就以贊助金名義交付賄款，邱後來也領銜提出藥事法第103條修正案，即中藥商得不經國家考試，僅須修習中藥課程達適當標準即可取得調劑權；積極邀集衛生署官員、中藥商公會代表在立法院協調調劑權，為中藥商爭取權益。

另外，邱垂貞因時任衛生署中醫藥委員會主任委員堅決反對藉修法途徑讓中藥商未經國家考試即擁有調劑權，他便和其他委員提出附帶決議，要求主任委員應為中醫、中藥政策不明，紛擾不振，負責下台，導致主委在審查會後請辭下台。

藥事法第103條修正案2008年5月30日三讀通過，邱垂貞也三度收受中藥商公會全聯會成員的假「贊助金」名義的賄款，共計500萬元；更四審認為邱垂貞身為立委，卻辜負選民付託，違反廉潔問政，還收受利益團體賄賂，使國家法紀與公務員官箴蕩然無存，判邱3年10月，褫奪公權3年，沒收未扣案500萬元犯罪所得。

最高法院認為，更四審未調查對邱垂貞有利證據，也沒有區分供述及非供述證據，而這關乎是否適用傳聞證據；再者，中藥商公會認為是政治獻金，但原判決未論述500萬元是否為政治獻金或是有對價關係的賄款，另中間人表示是「寄付」，原判決也未說明僅是單純請託，或是貪汙的前金後謝，因此撤銷原判決，發回更審。