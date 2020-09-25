愛偷機車！嘉義慣竊逛街見鑰匙沒拔就換車 法院判刑入獄

嘉義市陳姓慣竊去年底才因案執行完畢出獄，年初至今又犯下10多起竊盜案，僅今年四月就在嘉義市犯下7起機車等竊盜案，經警方逮捕，嘉義地檢署日前起訴，法院依竊盜罪判處有期徒刑不得易科罰金部分1年，另判有期徒刑1年2個月得易科罰金。

員警指出，50多歲陳男是地方治安頭痛人物，長期在嘉義市行竊，尤其愛偷機車，今年3月行經嘉義巿東區文昌街，見廖女所有機車鑰匙未拔下，立即將車騎走，隔日即被警攔查、檢方訊後聲請簡易判決處刑5個月，但陳仍持續犯案，之後又偷竊他人自行車、機車，7月初 又再次犯案被逮捕，已發監執行。

「最愛偷機車！」員警說，陳無固定住所，只要看到車鑰匙沒拔就會順手騎走，騎機車四處遊蕩，偷機車、換機車，入獄後對治安壓力減輕不小，但仍提醒民眾機車停好一定要記得取下鑰匙。

陳日前又在嘉義市中正公園、火車站等處陸續偷竊6輛機車，還順手拿他人手機，6、7月又分別在嘉義市各地偷機車、瓦斯桶、手機，都被警方逮捕，檢方訊後多次聲請簡易判決判處4到6個月徒刑。