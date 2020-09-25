男子肇事逃逸3小時被尋獲酒測超標 瞎扯回家照顧父親

台南市林姓男子今年3月14日下午2時48分酒後駕車，經麻豆區新生北路與麻佳路口時，與蔡姓婦人機車擦撞，致蔡婦人車倒地，左側肋骨骨折及全身多處擦挫傷，林肇事逃逸後3小時被尋獲，酒測值仍超標，他辯稱要回家照顧父親，不知撞到人。法官認其車身自右前車門一直延伸至右後車燈處均有明顯刮擦痕跡，兩車相貼應持續一段時間，認林說辭不可採而重判。

台南地院合議庭認林犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處4月徒刑；又犯肇事致人傷害逃逸罪，處1年6月徒刑，可上訴。

林坦承酒後駕車，但矢口否認肇事逃逸。他辯稱，那天他是要回去照顧父親，不知道他有撞到被害人。

合議庭勘驗相關卷證，認林所駕轎車右前輪輪弧上有明顯擦撞痕跡，又車身上自右前車門一直延伸至右後車燈處，均有明顯紅色油漆刮擦痕跡，足以證明林所駕轎車右前輪與蔡婦機車左前側擦撞後，兩車車身又持續擦撞延伸至林轎車的右後車燈處及蔡婦機車的左後側，才會留下如照片所示的刮擦痕跡。

合議庭表示，可知兩車發生擦撞的時間並非一瞬間完成，而是持續一小段時間，林怎可能不知與蔡婦機車發生擦撞。法官詢問林有無老花眼或白內障及其駕駛習慣，林都回答正常。