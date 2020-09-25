快訊

變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑染疫拒住負壓隔離病房 男持滅火器大鬧醫院判刑5個月

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。記者林宛諭／翻攝
彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。記者林宛諭／翻攝
彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，院方建議先住負壓隔離病房等待採檢結果，但陳男卻情緒失控衝出隔離病房持滅火器與醫護人員對峙，大鬧醫院，彰化地方法院依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例及醫療法將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年，應提供80小時義務勞務。

這是彰化縣首例因疑似新冠肺炎感染需隔離，卻不遵守嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例而被判刑的案件，42歲陳男是4月24日晚間因有流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、味覺喪失情形而到彰化醫院掛急診，經X光檢查，發現他肺部有侵潤情形，醫生判斷有感染新冠肺炎可能性，需先住院隔離，由陳妻先簽下住院同意書後，即依新冠肺炎作業流程以推輪椅方式讓陳使用專用電梯與路線送至負壓隔離病房。

當醫護人員以電話向在病房內的陳男解說採檢及住院注意事項等，陳男突情緒激動，並在電話中向陳妻說「寧可從負壓病房跳下去，也不要住院」，即開始搖動病房內的監視器，還跑出病房，拿起滅火器和陳妻對峙，作勢要砸消防設施，在醫護人員不斷勸說下才再進去負壓隔離病房。

醫生重新評估陳男狀況及其不願配合隔離可能導致傳染等更大危險，決定讓陳男先返家自行隔離，就在陳妻在辦理相關手續時，陳男又因不耐久候，再次失控扳開負壓隔離病房的艙門又離開隔離病房，拿起走廊的滅火器，衝進電梯內，持滅火器要砸醫護人員，並經院方通知警方前來處理後，最後當天即讓陳男返家隔離，事後陳男二採均是陰性，在家隔離完14天。

彰化地檢署起訴時即以陳男不知尊重醫護人員專業判斷，也不知負壓隔離病房是何等珍貴醫療資源，還對醫護人員有暴力舉動，且犯後毫無悔意，可能造成傳染危害，建請法官從重量刑；檢方偵辦時陳男否認犯行，表示當時又沒辦法證明他確實有得新冠肺炎，持滅火器也是要自衛，不過在法院準備程序時，經檢察官與被告於審判外達成協商合意，且陳男認罪，法院於協商合意範圍內為協商判決，並予緩刑。

彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。圖／彰化醫院提供
彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。圖／彰化醫院提供
彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。圖／彰化醫院提供
彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。圖／彰化醫院提供

醫護人員 負壓隔離病房 新冠肺炎

延伸閱讀

退役中校涉共諜案幫探軍情 二審逆轉撤緩刑、須入獄

相關新聞

疑染疫拒住負壓隔離病房 男持滅火器大鬧醫院判刑5個月

彰化縣陳姓男子今年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，院方建議先住負壓隔離病房等待採檢結果，但陳男卻情緒失...

退役中校涉共諜案幫探軍情 二審逆轉撤緩刑、須入獄

陸軍退役藍姓中校涉入共諜案，多年來遊走大陸東莞、深圳、福州等地，居中替對岸國安人士牽線引薦我方軍情人員，幫忙刺探我方軍中...

設局騙百億富商吳振隆投資牛樟芝3億 北檢聲押三人

綠興國際負責人吳旭昇與展霖生化負責人陳柏良，被控向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，與台北醫學大學「生化學科」簽訂投資意...

男子肇事逃逸3小時被尋獲 瞎扯回家照顧父親酒測還超標

台南市林姓男子今年3月14日下午2時48分酒後駕車，經麻豆區新生北路與麻佳路口時，與蔡姓婦人機車擦撞，致蔡婦人車倒地，左...

遠東化纖油氣外洩大火 王姓廠長涉2罪嫌100萬元交保

遠東新世紀公司新埔化纖總廠23日因道生油外洩加上發生大火，導致異味飄散鄰近多個地區，甚至跨縣市造成空氣品質變差，新竹地檢...

女友殉情男獨活 二審加重判4年

男子杜弘宇被控五年前幫助廿歲王姓女友自殺，兩人購買藥物和木炭，返回租屋處「許以同死」，王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠...

佯稱「研發牛樟芝」 西門町大地主被騙3億

綠興國際公司負責人吳旭昇與展霖生化負責人陳柏良，被控向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，與台北醫學大學「生化學科」簽訂投...

釋憲2法官迴避黨產案 裁定駁回

釋字七九三號解釋宣告黨產條例合憲，黨產會認為聲請釋憲的七名台北高等行政法院法官恐有偏頗之虞，聲請迴避。北高行依被聲請的法...

展霖生化負責人詐騙百億富商 狼狽移送地檢署

綠興國際負責人吳旭昇與展霖生化負責人陳柏良，被控向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，與台北醫學大學「生化學科」簽訂投資意...

百億富商吳振隆被LINE詐騙3億 主嫌吳旭昇送辦

綠興國際公司負責人吳旭昇與展霖生化負責人陳柏良，被控向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，與台北醫學大學「生化學科」簽訂投...

百億富豪吳振隆投資牛樟芝 遭詐三億

綠興國際公司負責人吳旭昇與展霖生化陳姓負責人，被控從2014年起，向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，已與台北醫學大學「...

女子遛狗被街友嗆聲 友人出氣打死街友法官重判

彰化縣李姓女子今年3月深夜帶著廖姓友人的獒犬到公園遛狗，卻與醉酒的梁姓男街友發生口角，李女返回向廖姓、何姓友人告狀，廖男...

熱門新聞

花蓮25歲員警疑在派出所宿舍舉槍自戕 頭部重傷宣告死亡

又有口罩國家隊出包？ 淨新疑私產口罩 負責人30萬交保

又抓到！台中業者自大陸進口口罩 假冒醫療用口罩販售

悚！北市砂石車右轉撞倒女騎士 當場輾過拖行數公尺

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

罰7歲童站陽台整晚、半蹲舉椅不准吃飯 狠父母被起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。