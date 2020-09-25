遠東化纖油氣外洩大火 王姓廠長涉2罪嫌100萬元交保

遠東新世紀公司新埔化纖總廠23日因道生油外洩加上發生大火，導致異味飄散鄰近多個地區，甚至跨縣市造成空氣品質變差，新竹地檢主動分案偵辦，認定廠方涉犯刑法第190條過失逸放氣體、並涉及公共危險罪嫌，由檢察官在昨日前往搜索並漏夜偵訊。

檢方在23日晚間即由國土保育專組檢察官組成專案小組，並指揮行政院環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、新竹縣政府環境保護局及新竹縣政府警察局新埔分局進行蒐證。

遠東新世紀公司新埔化纖廠王姓廠長被依刑法第190條過失逸放氣體，及刑法第177條公共危險罪嫌，經昨日偵訊後以100萬元交保，同時涉案的楊姓及劉姓科長則以10萬元交保，同時檢方也在昨日向新竹地院聲請核發搜索票獲准，已由專案小組前往廠區搜索。