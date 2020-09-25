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退役中校涉共諜案幫探軍情 二審逆轉撤緩刑、須入獄

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

陸軍退役藍姓中校涉入共諜案，多年來遊走大陸東莞、深圳、福州等地，居中替對岸國安人士牽線引薦我方軍情人員，幫忙刺探我方軍中背景情資，還企圖幫忙吸收現役軍人發展組織。屏東地院一審依違反國家安全法、發展組織未遂罪，判他有期徒刑2年、6月，均緩刑5年；但檢方不服輕判，上訴高雄高分院，二審撤銷緩刑，還能上訴。

藍姓中校從國防管理學院企管系畢業後，陸續任職陸軍、陸軍後勤指揮部、國防部等單位，1996年退伍。他退伍後往來對岸廣東省東莞市、深圳市、上海市、福建省福州市、廣西壯族自治區南寧市等地，當起在地台商公司業務，輾轉認識陸方國安人士「小黃」、「小李」。

「小黃」、「小李」打聽出藍姓中校軍方背景後，要求他利用軍中人脈，刺探、收集我方國安及軍事情報機關動態，及人員背景、工作。藍一口答應，交換國家安全局、國防部軍事情報局情報人員身家背景、職稱等，換取1萬元人民幣報酬。

之後，藍又應「小黃」、「小李」要求，2006年再度邀同為退役軍人的妹婿到大陸旅遊，招待食宿費用，意圖讓「小黃」、「小李」有機會說服妹婿利用人脈吸收現役軍人發展組織；因藍的妹婿斷然拒絕，計畫告吹而未遂。

屏東地院一審認定藍姓中校曾是職業軍人，理應效忠國家，卻罔顧國家多年栽培，為一己之私洩軍情；念在他和盤托出、犯後態度良好，涉違法洩漏情報人員資訊、為大陸地區公務機關發展組織未遂罪，判處有期徒刑2年、6月，均緩刑5年，並支付公庫10萬元、接受法治教育6場次。

然而，檢方不服院方量刑太輕，上訴高雄高分院，二審合議庭撤銷緩刑，改判處有期徒刑2年、3月，後者得易科罰金，還可上訴。

陸軍退役藍姓中校涉入共諜案，違法洩漏情報人員資訊、為大陸地區公務機關發展組織未遂，二審撤銷緩刑，判他有期徒刑2年、3月，後者得易科罰金，還可上訴。圖／報系資料照
陸軍退役藍姓中校涉入共諜案，違法洩漏情報人員資訊、為大陸地區公務機關發展組織未遂，二審撤銷緩刑，判他有期徒刑2年、3月，後者得易科罰金，還可上訴。圖／報系資料照

軍人 國安 陸軍

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