設局詐騙百億富商吳振隆3億元 北檢聲押三人

綠興國際負責人吳旭昇與展霖生化負責人陳柏良，被控向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，與台北醫學大學「生化學科」簽訂投資意向書，將研發牛樟芝新藥技術，2年內詐騙吳振隆3億元，吳向北醫查證才知北醫大僅有「系所」，沒有「科」，憤而提告；調查局北機站昨天搜索約談6人到案，台北地檢署今凌晨依詐欺罪及串滅證之虞，聲押禁見吳旭昇、陳柏良與中間人徐國峰。

據了解，徐國峰是介紹吳旭昇、吳振隆給陳柏良認識的掮客，陳柏良詐騙得手後，分了上千萬元佣金給徐國峰，檢方原本是以證人傳喚，訊後認為徐國峰涉嫌重大，當庭改列被告，逮捕聲押。

同案約談包括展霖生化掛名負責人陳武宗、共犯紀仁和、楊湘麗，紀仁和依詐欺罪交保20萬元。陳柏良移送複訊時用雨傘遮頭，北檢保全替陳柏良測額溫時，陳柏良為閃躲媒體拍照，測到一半低頭就跑，最後還是被保全攔下，模樣狼狽。

吳振隆外號 「古錐董」，2017年砸22億元買下好樂迪西寧大樓，他另擔任HBO頻道代理商、前新永安有線電視董事長，旗下還有本土男裝品牌，擅長投資不動產，身價初估百億元起跳，是西門町房地產要角人物。

吳振隆2016年將台南新永安有線電視賣給「台灣數位光訊科技集團」，進帳數十億元，讓他身價水漲船高，滿手現金的他，積極找尋投資標的，才在2017年中西門町的西寧南路大樓投資。

據調查，吳旭昇於2014年間，透過友人認識吳振隆，吳旭昇騙稱，綠興國際與北醫大簽署「合作意向書」，展霖生化也與北醫生化學科簽定「產學合作意向書」，邀吳振隆出錢投資旗下「瑪神凱瑞公司」，共同研發牛樟芝賺錢。

吳旭昇為取信吳振隆，還用LINE傳了2張合作意向書，吳振隆信以為真，認為前景可期，陸續投資3億多元，卻一直看不到新藥成果，最後找上北醫查證研發進度，校方告知該校只有「系所」，沒有「科」，吳振隆才驚覺受騙。