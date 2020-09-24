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百億富商吳振隆被LINE詐騙3億 主嫌吳旭昇送辦
綠興國際公司負責人吳旭昇與展霖生化負責人陳柏良，被控向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，與台北醫學大學「生化學科」簽訂投資意向書，將研發牛樟芝新藥技術，兩年內詐騙吳振隆3億元，吳向北醫查證才知北醫大僅有「系所」，沒有「科」，憤而向調查局檢舉提告；北機站今天搜索約談6人到案，晚間依詐欺等罪移送台北地檢署，不排除聲押。
據了解，吳振隆外號 「古錐董」，2017年砸22億元買下好樂迪西寧大樓，他另擔任HBO頻道代理商、前新永安有線電視董事長，旗下還有本土男裝品牌，擅長投資不動產，身價初估百億元起跳，是西門町房地產要角人物。
吳旭昇於2014年間，透過友人認識吳振隆，吳旭昇騙稱，綠興已與北醫大簽署「合作意向書」，展霖也北醫生化學科簽定「產學合作意向書」，邀吳振隆出錢投資研發牛樟芝生意。
吳旭昇為取信吳振隆，還用LINE傳了兩張合作意向書，吳振隆信以為真，認為前景可期，陸續投資3億多元，卻一直看不到新藥成果，最後找上北醫查證研發進度，校方告知學術單位只有「系所」，沒有「科」，吳振隆才驚覺受騙。
檢調清查，吳旭昇、陳柏良騙取吳振隆投資後，再以假交易手法，將資金套給友人紀仁和、楊湘麗名下公司，藉此將資金挪移隱匿，紀仁和、楊湘麗因此列共犯調查。
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