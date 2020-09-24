百億富豪吳振隆投資牛樟芝 遭詐三億

前新永安有線電視董事長吳振隆。聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影

綠興國際公司負責人吳旭昇與展霖生化陳姓負責人，被控從2014年起，向西門町大地主、百億富商吳振隆佯稱，已與台北醫學大學「生化學科」簽訂投資意向書，將研發牛樟芝新藥技術，2年內詐騙吳振隆3億元，吳振隆向北醫查證，才知北醫大只有「系所」，沒有「科」，調查局北機站今天搜索約談吳6人到案，全案依詐欺等罪偵辦，預計晚間移送台北地檢署，不排除聲押。

吳振隆外號 「古錐董」，2017年砸22億元買下好樂迪西寧大樓，他還擔任HBO頻道代理商、前新永安有線電視董事長，旗下還有本土男裝品牌，擅長投資不動產，身價初估百億元起跳，是西門町房地產要角人物。

跨足有線電視還有服飾業，曾有房仲分析，吳振隆瞄準人潮匯集處的「獨棟三角窗」投資，身價估計百億元起跳。

吳振隆向北機站提告，2014年10月間，透過友人認識吳旭昇，吳用LINE傳了2張合作意向書，分別是展霖與綠興公司，展霖和北醫生化學科簽定「產學合作意向書」，綠興公司則單獨與北醫簽定「合作意向書」。

吳振隆信以為真，認為前景可期，陸續投資3億多元，卻一直看不到新藥成果，直到找上北醫查證研發進度，校方告知學術單位只有「系所」，沒有「科」，才驚覺受騙。