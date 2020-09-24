新光創辦人洪家長子遺產稅溢繳逾億 得否討回出現生機

洪萬傳家族第二代長子洪文樑逝世後，遺屬被課徵13億多元遺產稅。兒子洪士鈞發現父親生前積欠2億多元房產債務未結，等同多繳1億多元稅款，提告求退稅。台北高等行政法院認定已逾5年退稅請求權期間，判決駁回，案經上訴，最高行政法院今廢棄原判決，發回更審。

與林登山共同創立新光集團的洪萬傳，生有長子洪文樑與次子洪文棟。洪文棟是骨科名醫、曾任立委，也是歌仔戲國寶楊麗花丈夫、新光創業股東。洪文樑1998年過世後，留下33億9352萬3709元遺產。

洪文樑遺產淨額27億8292萬9427元，國稅局核定應納遺產稅額13億7695萬7713元。2004年間，女子胡麗華出面，指控洪積欠2億1796萬2413元房地產買賣價金，洪家遺屬與胡女為此纏訟數年，至2010年間胡女勝訴確定。

洪家遺屬驚覺當年沒申報這筆債務，換算後等於溢繳1億多元稅款，向國稅局申請退稅，但被認定逾期未予受理。洪士均不服提告，一審認為洪文樑將房產借名登記在友人名下，該友人在洪文樑死後隔年即把房屋賣掉，還把賣屋款項交給洪士鈞等遺屬。

這些行為足以認定遺屬當時就應發現洪有買賣價金未結清，考量本案並非政府機關的錯誤，不屬於「稅捐稽徵法」明訂的例外狀況，仍須受限於5年時效規定，應予駁回。

案經上訴，最高行認為，上訴意旨主張其是於2012年2月9日「繳清」遺產稅，故其退稅請求權行使期間應自2012年2月9日起算等情，是否可採，原審自有查明必要。

原判決逕洪士鈞「申報日」起算5年的退稅請求權期間，而認洪於2004年4月9日起，即不得申請退還其主張的溢繳稅款，核有未盡調查義務及判決適用法規不當的違誤。

合議庭指出，依原判決認定可知，該房屋出售他人，是洪士鈞及其他繼承人申報遺產稅之後之事，原判決卻據此認定遺屬得以查悉尚應給付胡麗華的買賣價金，據以申報洪文樑死亡前未償債務，此亦與論理法則有違。