找綠委辦公室主任「關心」勞檢裁罰 3業者涉圖利起訴
新北地檢署2017年調查桃園市富奕達公司濫倒有害廢棄物，發現富奕達葉姓負責人擔任中壢工業區廠商協進會理事長時，曾接受郭姓和鄒姓業者請託，找立法委員許智傑國會辦公室主任陳永勝「關心」勞檢裁罰案件，將原本24萬元罰鍰改成6萬元；陳永勝與勞檢單位主管去年因違反貪汙治罪條例被判刑，葉、郭、鄒3人也被新北地檢署認定是共犯，今天起訴。
起訴指出，葉、郭、鄒3人都是桃園地區業者，平時本就熟識，郭、鄒2人更有投資合作關係。2015年間，郭男名下2間公司被勞檢員查出各有6項違規，依法應各罰12萬元，但他為了減輕裁罰，與鄒男商討後，決定找政商關係良好的葉男幫忙，最後透過葉找上陳永勝。
陳永勝接到委託後，隨即透過勞動部國會聯絡人與裁罰單位取得聯繫，講明希望撤銷裁罰或減少罰鍰，而裁罰單位的官員礙於對方身分和長官壓力，最後塗銷裁罰項目，讓其中一間公司直接免罰，另一間公司則改成3項違規，罰款6萬元。
事件曝光後，陳永勝和裁罰單位官員被依違反貪汙治罪條例的圖利罪起訴，一審被判1年4月到5年4月不等刑期。葉等人原先獲不起訴，但高檢署發回再議。
偵訊時，葉男供稱有接到鄒男請託，並指鄒男承諾事成之後會拿5萬元請他喝酒，他才請陳永勝出面，最後有拿到3萬元的酬金。
檢方認為，葉、郭、鄒雖然不具備公務員身分，但他們與裁罰單位官員一起做假資料，藉此免除或減輕裁罰，依貪汙治罪條例規定，也是圖利罪的共犯。
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