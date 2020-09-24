男子偷印公司商業機密文件帶走 檢方依法起訴

竹陞科技一名陳姓業務經理，去年偷印公司商業機密文件藏車，公司發現派員封住車身保全證據，但陳男趁機拿走文件，竹檢今天表示，依擅自重製而取得營業秘密罪嫌起訴。

檢方表示，陳男在去年2月到竹陞科技工作，擔任業務經理，負責聯繫客戶及接受客戶訂單等銷售業務，趁機破解研發部門機密文件的密碼，私自下載客戶服務單內的產品製程等，以外接硬碟儲存相關營業秘密資料。

檢方指出，陳男在工作間，偷偷列印資料時被同事發現後，陳男把資料藏在自己車上，在公司報警後逃逸，而公司發現後立即請人，以膠帶封住陳男的車門保全證據，也將陳男的車以吊車吊入廠區，確保資料安全。

檢方表示，陳男找機會又到廠區，將車內的資料拿走，隨後檢警在陳男住處，找到竹陞科技的銲接技術等相關營業秘密等資料。檢方將陳男依擅自重製而取得營業秘密罪嫌起訴。