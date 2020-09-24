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女子遛狗被街友嗆聲 友人出氣打死街友法官重判

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣李姓女子今年3月深夜帶著廖姓友人的獒犬到公園遛狗，卻與醉酒的梁姓男街友發生口角，李女返回向廖姓、何姓友人告狀，廖男、何男憤而持鐵棍痛毆梁男致死，彰化地方法院檢署依傷害致死罪判處廖男9年徒刑，何男8年有期徒刑。

判決指出，3月28日凌晨12點多李女（57歲）與友人許女帶著廖男養的獒犬到公園遛狗，遇到在公園喝酒休息的54歲街友梁男與蔡男，二人被狗嚇到，和二女發生口角，李女即回去向廖男（51歲）、何男加油添醋說，梁蔡兩人說「若狗咬到他們，就要用刀割她們的喉嚨，還要強姦她們」，廖聽後非常生氣即帶著金屬棍去找兩人算帳，何男與李女也尾隨其後。

廖男與何男即令梁蔡二人跪下道歉，蔡男先跪下，廖、何見梁男未跪，即凶狠的用金屬棒痛打梁男，蔡男即求情說「不要再打了，再打會打死人」，蔡男也被打，直到梁男跪下後，二人才停手離去，雖警方據報到場，但梁與蔡均不想聲張，直說沒事，他們休息一下就好，直到清晨梁男被發現倒臥公園已死亡。

彰化地檢署將廖男、何男、李女依傷害致死罪起訴，不過廖男辯稱沒有毆打街友，但與另一街友蔡男所稱不符，蔡男說，他一直求廖何兩人，但兩人還是一直打。

法官認為廖男、何男打人致死惡性重大，重判兩人9年及8年有期徒刑。

由於蔡姓街友說，當時他只是說 「如果狗咬人，就要用刀割狗的喉嚨」，並不是說要割兩女喉嚨，李女則辯稱她只是把街友告訴她們的話說給兩男聽，兩男就自 己衝出去。

法官認為，兩男即使聽了李女的話，也不一定一定會幫她出氣，不足以認定李女有傷害及強制之犯意，因此判李女無罪。

梁姓街友今年3月被發現陳屍在溪湖鎮湖東公園內，現場還留下他的腳踏車。圖／林敬家翻攝
梁姓街友今年3月被發現陳屍在溪湖鎮湖東公園內，現場還留下他的腳踏車。圖／林敬家翻攝

街友 遛狗

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