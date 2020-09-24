黨產會聲請北高行釋憲法官迴避 裁定駁回

釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，黨產會認為聲請釋憲的7名台北高等行政法院法官有偏頗之虞，聲請迴避。北高行分「聲」字案件，依被聲請的法官承審案件各別分案，其中負責審理中投、欣裕台被認定為國民黨附隨組織案的法官鍾啟煒、李君豪部分，今裁定駁回，可抗告。

黨產會聲請7位法官迴避的黨產訴訟案，涉及當事人有國民黨、中投、欣裕台、婦聯會、中廣、中影，以及民族、民權、國家發展三大基金會。

裁定指出，法官迴避制度在審判內在獨立面向運作，以有外在客觀事證足認法官執行職務有偏頗之虞時，法官即須迴避。必須注意的是，所謂「執行職務有偏頗之虞」，並非指法官不得有其個人立場或價值觀，而是指依據客觀證據，可認為法官就「個案的審理」，其個人立場或價值觀的選擇已超越客觀法律規範，而有可能採取「於審判標的本質無關事務的考量」為裁判基礎時，始足當之。

不能動輒以法官個人價值取向與法規範所衡量取捨者，並非全然一致，作為法官迴避的理由，否則將使法官迴避制度淪為當事人一造選擇偏好法官的方式，甚或成為干擾審判的手段。

至於法官聲請釋憲制度，於法官內在獨立的維護，影響更是深遠。法官就其審理時所適用的法律，質疑有違其所認知的憲法原則時，自應許其先行聲請解釋憲法，透過司法院大法官會議以多元價值參與的邏輯辯證程序予以檢驗，如確認不合於憲法所彰顯的價值而經違憲宣告時，法官當然不再適用該法律於所承審的案件。

反之，如經宣告合憲，則藉由司法院大法官解釋及理由，協助承審法官克服並校正原本難以自我超越立場，終局遵循司法院大法官解釋所展現的客觀法律價值，為個案判斷的基準，此經司法院釋字第185號解釋揭示至明。

中投、欣裕台被認定為國民黨附隨組織案的承審法官鍾啟煒、李君豪，就黨產條例部分條文聲請憲法解釋，乃是維護審判內部獨立，確保人民司法受益權的行為。

黨產會將此行為引據為承審法官「執行職務有偏頗之虞」的客觀跡證，並以承審法官聲請憲法解釋，於司法院大法官會議作成解釋前，與黨產會基於該條例主管機關地位的法律意見有所齟齬，即指承審法官與之對立，質疑法官內部獨立可能性，再推認承審法官於憲法解釋作成後，執行職務「將」有偏頗之虞，容有誤會。