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情侶設局揪眾打死情敵均判12年 牽手變冤家都說「判太重」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市31歲余姓瓦斯工人長期供養24歲郭姓女護士，但他發現女方將其提供轎車轉交24歲顏姓男友使用，兩男在臉書互嗆相約談判，余找郭女探查顏等人聚會場所，反遭郭女、顏設局先下手為強，在白河草店攔車製造假車禍，再將余載往嘉義水上公墓圍毆打到沒氣，再載到嘉義榮民醫院丟包後不治，一審判郭女、顏12年徒刑，台南高分院今天審理，郭女、顏都說「判太重」。

2018年7月31日，一審嘉義地院判郭女、顏等7人，郭女、顏2人各判12年，其餘5人分判10年6月至4年6月不等徒刑，同年10月25日，民事部分判郭女等13名被告及未成年的家屬連帶賠償1660萬元。

台南高分院今天開庭審理，傳喚被告、2少年打手及相關證人出庭。 檢方指出，當時雙方沒有和解，檢方對郭女、顏具體求刑18年，但一審合議庭並未說明何以判12年，且整體而言本案被告判太輕，因而提起上訴。

然而，郭女與顏結婚後生下小孩又離婚，甚至當庭向審判長反映，不想和顏坐在隔壁。辯護人主張，郭女並未參與傷害過程，不構成傷害要件，請求法官改以幫助犯論處，同時，請求法官考量她初生小孩，並已賠償死者家屬70萬元，希望法官能夠給予她緩刑機會。

「判太重」顏則僅認傷害罪。他和辯護人表示，希望能以70萬元分期付款方式，和死者家屬和解。目前他則因案在高雄戒治所勒戒當中。

合議庭將顏及兩少年證人分開審理。面對余在臉書撂話要處理他們，江姓少年指出，顏叫他幫忙處理，提議先下手為強，他才轉告其他人；當時顏下的指令，是把余抓出來，打斷手腳就好。江也說，準備很多隻木棍，放在轎車門邊及後車廂。

案發後，郭女與顏結婚後生下小孩又離婚，一審判郭女、顏12年徒刑，不服上訴二審，兩人都說「判太重」。圖／翻攝自臉書
案發後，郭女與顏結婚後生下小孩又離婚，一審判郭女、顏12年徒刑，不服上訴二審，兩人都說「判太重」。圖／翻攝自臉書

傷害罪

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