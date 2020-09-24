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三立告副總監A錢敗訴 「海董」想求償移民庭審判

聯合報 / 記者王聖藜 ／台北即時報導

圖為三立電視台外觀。圖／取自Google Maps
圖為三立電視台外觀。圖／取自Google Maps

三立電視台指控節目部前副總監傅沛筠監製戲劇時，向傳播公司收回扣，提告背信罪，台北地檢署將傅女起訴；台北地院審理根據證詞，認為傅女收錢但節目品質不減，不符合違法構成要件，判決傅沛筠無罪。可上訴。

傅沛筠是否該當背信罪本有法律爭議。台北地檢署第1次將她不起訴處分，三立聲請再議，台灣高檢署將案子發回，檢察官第2次偵辦，傅沛筠被訴。

依判決書附表，傅沛筠共233次向傳播公司收376萬5000元，三立提告時，董事長「海董」林崑海還向傅沛筠提「刑事附帶民事」侵權損害賠償，刑事庭判傅女無罪後，「海董」提的民事求償案被法官移去民事法庭分案審理。

三立電視台2011年5月至2017年7月分別與「天合」、「虹豆」、「群力」傳播公司簽訂電視節目製播合約書，傅沛筠有指揮、督導及審核節目內容的權限。

三立指控，電視台依約定每集節目支付天合、虹豆、群力製作費20萬7900元，傅沛筠應忠實履行監製義務，卻以每集5000元向傳播公司收回扣，造成三立額外支付製作費，傅女背信。

傅沛筠稱，確有收受款項，「是他們基於個人情誼給的饋贈」，節目製作費依三立預算去執行，無涉背信罪。

蔡姓證人稱，覺得傅沛筠辛苦才給錢，傅女很龜毛，「送了錢還是一樣龜毛」，不論給錢前後，都有過因傅女不滿意而重拍；林姓證人稱，因找不出時間請傅女吃飯，以顧問費將利潤給她，「她沒有因收錢放水」；鄭姓證人稱，如何呈現節目效果傅女有指導，於是主動給費用。

法官認為，依證人證述，傅沛筠監製「新戲說台灣」節目時，沒有因為收錢而在審節目時循私，沒有違背三立託負的監製任務。

判決說，「新戲說台灣」曾獲同時段收視第一、節目突破3000集事蹟，2012年8月24日、2014年7月21日三立還頒發「最佳監製」及「特別貢獻」獎給她，傅女未造成節目品質不佳，傳播公司給傅女錢，是自願縮減利潤，三立未受損害，且傅女不清楚三立與傳播公司談定的製作費，檢察官的舉證不能證明傅女犯罪。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

回扣 檢察官 林崑海

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