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富商投資牛樟芝遭詐3億多 檢調約談生化基因公司負責人
綠興國際有限公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司負責人陳柏良，涉嫌偽造與台北醫學大學簽訂合作意向書，向一名富商招攬投資牛樟芝新藥事業，詐得3億多元。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分5路搜索並傳喚吳旭昇、陳柏良等4名嫌疑人及2名證人，全案朝詐欺罪方向偵辦。
檢調獲報，2014年10月間，吳旭昇透過社群軟體line傳送兩張圖檔給投資人，分別是展霖與綠興兩間公司與台北醫學大學生化學科，所簽訂3方產學合作意向書，第二份則是綠興、陳柏良、台北醫學大學生化學科的合作意向書。
吳、陳兩人藉由這兩份合作意向書，取信被害富商，誆騙投資牛樟芝新藥事業。被害富商陸續投資3億多元，直到2016年間向台北醫學大學求證，這才發現北醫根本沒有與兩公司簽訂合作意向書，而吳、陳兩人也提不出真實文件、資訊。
被害富商憤而向檢調檢舉提吿。檢察官林達今指揮調查局北機站，兵分5路搜索兩人住處、公司，並傳喚吳旭昇、陳柏良等4名嫌疑人及2名證人，預計晚間移送北檢複訊。
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