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馬沙溝部署防空飛彈準備接戰？警：假訊息當事人送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

有民眾近日在LINE群組散布台南馬沙溝已部署防空飛彈準備接戰，還附上照片、文字，由於台海日來關係緊張，該訊息引起熱議，警方追查確認為一般演訓照，認定為假訊息，今已將散布該訊息彭姓男子依違反社會秩序維護法送辦。

綽號「小彭小彭」的40多歲彭男，近日於「災害資訊….尊重」LINE群組，散布「台南市北門區，馬沙溝已布署防空飛彈，準備應戰」及國軍鷹式飛彈照片1張，許多人接獲陸續轉傳，在網路引起熱議。

警方掌握該訊息追查，確認照片屬實，為軍方飛指部鷹式飛彈一般演訓，並非轉發圖片上稱正式進駐、接戰等，認為已扭曲實情，造成民心不安。

學甲警分局追查，查出彭男在台中從事汽車買賣，彭男昨晚到案，在台中某派出所訊問時稱，適值熱炒共軍戰機，飛越海峽中線的兩岸新聞，發現該文章及照片，未經查證即轉PO該救災性質群組。警方今將彭姓男子，依違反社會秩序維護法送辦。

警方也重申，網路資訊多元，但不乏為假訊息，切勿任意傳發一些聳動未經證實消息，以免受罰。

彭男在LINE群組散布不實訊息，經警方訊後送辦。圖／警方提供
彭男在LINE群組散布不實訊息，經警方訊後送辦。圖／警方提供

飛彈 假訊息

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