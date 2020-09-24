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網紅珮珮兒被起底是男兒身 盜閨蜜身分證獲判緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

網紅「珮珮兒」過去對外聲稱是女生非偽娘，接受電視台採訪時更大方出示身分證、檢驗身材，事後被爆出盜用廖姓閨蜜證件挨告，檢方查出，珮珮兒確實是男兒身，法院審酌他已和閨蜜達成調解、犯後態度尚可，依偽造文書、侵佔等罪各判他罰金3000元、有期徒刑2月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，珮珮兒其實是24歲周姓男子，對外以女性身分自居，為避免外界得知他的生理性別，2017年11月拾獲廖姓友人的身分證後侵佔入己，藉此繼續對外宣稱是女性。

幾天後他接受三立新聞採訪，就冒用廖女身分，結束後在收據暨同意書上偽造廖的署押，並填寫對方的身分證字號收受850元報酬，直到事後被爆出盜用身份証，廖女也打電話和他對質並更提告侵佔、偽造文書。

檢方訊時，珮珮兒坦承犯行，並將身分證還給廖女，另有三立寄送的信封、收據既同意書等佐證，檢方偵結認定他犯嫌明確，依侵占遺失物、偽造文書等罪嫌起訴他。

法院審酌，珮珮兒無端取得他人身分證，且冒用對方名義簽署，法制觀念顯有欠缺，考量他犯後坦承，已和告訴人達成調解，犯後態度尚可也無前科等，認為歷經這次偵審程序應知戒慎而無再犯之虞，依侵占遺失物罪、偽造文書罪，各判他罰金3000元、有期徒刑2月，緩刑2年。

法院依侵占遺失物罪、偽造文書罪，各判珮珮兒罰金3000元、有期徒刑2月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影
法院依侵占遺失物罪、偽造文書罪，各判珮珮兒罰金3000元、有期徒刑2月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影

身分證 偽造文書 網紅

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