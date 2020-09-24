貧女8403元慘遭查封 司院修訴訟救助盼悲慘世界不再

高雄黃姓女子從小父母離異，她原跟母親相依為命，母親開計程車在澄清湖墜湖溺斃，她22歲時，法院查封她郵局裡僅存的8403元，才知道多年無往來的父親以她監護人身分，就她母親身亡一事向水利局提告求償敗訴，卻讓她因此欠下該給法院的7萬多元訴訟費。黃女聲請釋憲但大法官不受理，引發「司法悲慘世界」之議。

司法院院會今通過民事訴訟法第114條之1修正草案，貧困的兒童、少年提起民事訴訟並接受訴訟救助，於官司結束後，本應受徵收的訴訟費用有機會免還或少付。

司法院指出，黃姓女子當時的案件是生父擅自以她的名義對自來水公司提出訴訟，並以無資力支出訴訟費用為由向法院聲請訴訟救助獲准，官司敗訴確定後，法院依民事訴訟法第114條規定裁定向黃女徵收訴訟費用，她戶頭僅有的8403元遭查封。黃女聲請釋憲，因未經終局判決且不符規定，大法官決議不受理；大法官詹森林在不同意見書中表達遺憾，希望法律人從本案汲取教訓，讓台灣遠離司法悲慘世界。

高雄地院後來以8403元為黃女生活必需款項，撤銷戶頭帳戶查封而結案。

司法院為了避免類似事件再次發生，不要讓弱勢的兒少因為打官司而導致生活陷入困境，今日通過民事訴訟法第114條之1修正草案，規定受訴訟救助的兒童及少年，若官司結束而需負擔訴訟費用，因此導致生計出現重大影響時，可以在法院裁定徵收應負擔的訴訟費用確定後3個月內，聲請法院減輕或免除應負擔訴訟費用，並由法院斟酌具體情形來決定減免程度。