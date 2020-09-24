罰7歲童站陽台整晚、半蹲舉椅不准吃飯 狠父母被起訴

桃園莊姓婦人認為7歲的大兒子說謊、沒照顧好弟弟，竟和吳姓同居人連番拿愛的小手痛毆，還把男童關陽台罰站整整1個晚上，隔天又命他半蹲舉3個塑膠椅，整天都不讓小孩吃飯，直到社會局查訪見男童傷痕累累才曝光，檢方認為有驗傷、緊急安置等證明，偵結依家暴傷害罪嫌起訴莊、吳。

檢警調查，莊女和前夫生下4名小孩，後來離婚帶著兒女和吳姓男子同居，2018年5月2日莊女認為7歲的大兒子說謊，就拿「愛心小手」毆打他，打到雙手雙腳、背部都瘀青紅腫，就連臉部都有受傷痕跡。

幾天後，莊、吳又認為大兒子沒照顧好弟弟，2人先分別拿愛心小手打他，還關到陽台命罰站，逼他在外面站一整個晚上，直到隔天一早才叫他進屋。

未料吳男仍不肯原諒男童，又叫他半蹲雙手舉3個塑膠椅一整天，直到晚上才讓他放下，期間1整天都不讓男童吃飯，後來因社會局接獲轉報，經查後全案才曝光，也將男童帶往醫院驗傷採證。

檢方訊時，莊女、吳男避重就輕，辯稱是小孩不乖，還沒照顧好年幼弟弟等原因才會出手教訓，男童對於被母親、繼父處罰過程指證歷歷，他的姊姊也證稱有看到弟弟被打。