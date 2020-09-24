北市醫院辦採購拿回扣10萬 醫生重判5年4月

台北市立聯合醫院中興院區放射科主任楊展明被控辦理醫材採購案，向廠商老達利業務員收取回扣10萬元，台北地院審理，依貪汙購辦公用器材收取回扣罪重判5年4月，褫奪公權3年，另依洩密罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得沒收。

台北地檢署2015年指揮廉政署查辦公立醫院醫材索賄案，指控楊展明接受10萬元贊助涉貪，將款項作為參加北美放射線醫學會年會的費用，全案另有多名醫生、醫事技術員、業者涉案，分別依洩密、違反政府採購法罪判刑，皆可上訴。

其中，台北市立聯合醫院仁愛院區放射技術組主任黃敏雄判刑3月，得易科罰金9萬元；高雄榮總胸腔科主任賴瑞生判刑8月，得易科罰金24萬元；老達利業務許霓雯、鄒文權判刑4月，得易科罰金12萬元；部立台中醫院放射師黃龍月判刑5月，得易科罰金15萬元。

獲判無罪的則有老達利董事長林育良、副總蔡金蓀、業務員劉仁釧、台北市立聯合醫院仁愛院區放射線科主任杜興洋、部立台中醫院前放射科主任陳昶男。