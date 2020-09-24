聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市醫院辦採購拿回扣10萬 醫生重判5年4月
台北市立聯合醫院中興院區放射科主任楊展明被控辦理醫材採購案，向廠商老達利業務員收取回扣10萬元，台北地院審理，依貪汙購辦公用器材收取回扣罪重判5年4月，褫奪公權3年，另依洩密罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得沒收。
台北地檢署2015年指揮廉政署查辦公立醫院醫材索賄案，指控楊展明接受10萬元贊助涉貪，將款項作為參加北美放射線醫學會年會的費用，全案另有多名醫生、醫事技術員、業者涉案，分別依洩密、違反政府採購法罪判刑，皆可上訴。
其中，台北市立聯合醫院仁愛院區放射技術組主任黃敏雄判刑3月，得易科罰金9萬元；高雄榮總胸腔科主任賴瑞生判刑8月，得易科罰金24萬元；老達利業務許霓雯、鄒文權判刑4月，得易科罰金12萬元；部立台中醫院放射師黃龍月判刑5月，得易科罰金15萬元。
獲判無罪的則有老達利董事長林育良、副總蔡金蓀、業務員劉仁釧、台北市立聯合醫院仁愛院區放射線科主任杜興洋、部立台中醫院前放射科主任陳昶男。
檢廉指控，2003至2013年間，老達利業務以送筆電、智慧型手機拉攏醫師，順利取得多家公立醫院的X光機、電腦斷層掃描儀、影像讀取儀、X光巡迴車、超音波掃描儀標案，再以標案總金額3到10％的作為回扣，將現金包在禮盒內行賄。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言